pero Britney puso condiciones como mantener cierta distancia, no besarla y no abrazarla.

"no voy a permitir que nadie me toque"



"Ay, pobre, que has pagado mucho, cuánto lo siento..."

En redes sociales se ha mostrado a los fans de estrellas como Rihanna contra los fans de Brintey.

"me pareció increíble que esa mujer no supiera carburar. Yo dije incluso que me ponía de rodillas delante de ella y le pedía perdón pero ya pensé ¿perdón por qué?, paso"



"Ni me quedé al concierto porque una persona que me trata así, no se merece que yo me quede ahí, viendo cómo mueve el cuerpo porque nisiquiera sabe cantar, pero bueno, eso ya lo sabemos todos".

Marta Gutiérrez, de 32 años, iba al concierto de Britney Spears en Londres; pagó más de 950 euros, que al final tiró a la basura, por el desplante que le hizo la cantante.Resulta que además del dinero que pagó por el concierto, la seguidora española pagó por una foto conla cantante,Entonces al momento de la emoción y cuando por fin llegó su turno, Marta puso su mano en la espalda de Britney Spears y ésta se enojó y dijoLa fan le dijo a la cantante que lo sentía mucho y que había pagado mucho por ese momento y recibió esta respuesta:La joven estalló en un video donde reclama:Con información de E! Online y Radio Europa FM.