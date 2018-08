Napoleón es feliz con lo que tiene

Con 68 años recién cumplidos y casi 50 de carrera, Napoleón arma que aunque la idea de dejar los escenarios ha pasado por su mente él quiere seguir activo. En entrevista, el cantante dice que es gracias a su familia y al público que ha logrado seguir en su gusto, con nuevos sueños, por lo que continuará siendo El poeta del amor.

“A lo mejor hay un pequeño malentendido porque cuando me preguntaron ¿piensas en el retiro? Yo respondí: ‘claro que pienso en el retiro, algún día tiene que llegar, todos tenemos en esta vida un paso’. Me voy a retirar pero no he decidido nada, yo sí lo pienso porque sí me gustaría y pienso que nadie somos eternos, tenemos que saber que somos de ciclos y que ya llevo casi 50 años trabajando, haciendo discos y cantando pero el retiro tenemos que planearlo bien”.

El intérprete de “Celos” y “Hombre”, quien se presentará mañana en el Auditorio Nacional, considera que incluso a estas alturas sigue dejando el alma en cada escenario que pisa, con todo y lo demandante que pueda llegar a resultar.

“Vengo del tercer día de ensayos. Ha sido muy demandante porque queremos presentar cosas un poquito diferentes, darle bosquejos al concierto. Lo más difícil de todo ha sido tratar de mantener, en la ruta y el camino de la mejor manera y hacerlo muy bien, como debe de ser”, expresa.

El cantautor mexicano reconoce que el camino ha estado lleno de altibajos, como cuando persiguió su sueño de ser torero, pero que agradece el hecho de tener aún las ganas y el empeño de cantar, prueba de ello el nuevo disco en el que ya trabaja (promueve actualmente su álbum inédito El poeta de la canción).

“No me puedo quejar porque a lo mejor yo mismo propicié por haberme marchado de lo que era tan seguro para mí como es la música, probar otra cosa en su momento y no me arrepiento, ya pasó, y aunque fueron cinco años, uno de mis grandes sueños era ser torero y conseguí la alternativa.

Sobre las personas con las que ha colaborado, agradece haberlo hecho con artistas como El Príncipe de la Canción y Mon Laferte. “Ya tuve la fortuna de cantar con mi querido y admirado José José. Con quienes más he admirado en mi vida he cantado con ellos, también hice un dueto con mi querido Juan Gabriel, con Yuri, con María José que es una preciosa dama, con Mon Laferte.

Me hubiera gustado grabar muchísimo con Joan Sebastian y, si Dios permite cantar con alguien más, lo haré con el mismo gusto”.

Al ser cuestionado sobre si su colaboración con Mon Laferte se trataba de un intento de conquistar nuevas generaciones, explica: “Si he de ser muy sincero te coneso que no lo hice con ese afán. Cuando me preguntaron qué me parecería hacer el disco con duetos yo dije: pues estoy en sus manos, con mucho gusto lo hago”.