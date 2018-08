Renuncia Carolina Viggiano a Secretaría Jurídica del PRI

Carolina Viggiano Austria renunció esta tarde a la Secretaría Jurídica y de Transparencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI).



“Agradezco a mi partido la oportunidad de servirle desde esa trinchera, a mi amiga @ruizmassieu su respaldo y a la militancia le reitero mi lealtad y compromiso”, escribió.



En el mensaje colocó una carta dirigida a la presidenta del PRI Claudia Ruiz Massieu Salinas, la cual dice:



“Estoy convencida que, en estos momentos complejos, necesitamos entender con profunda autocrítica y humildad el mensaje que la ciudadanía nos dio en las urnas, por ello he decidido presentar mi renuncia como secretaria Jurídica y de Transparencia del Comité Ejecutivo Nacional, cargo que representa el mayor honor que como militante he tenido”.



“De igual manera, externo mi lealtad a nuestro instituto político y de manera particular a la militancia, a quien le reitero que seguiré trabajando desde mi trinchera en beneficio de la sociedad”.

