Vecinos de Gran Hacienda denuncian que llevan una semana sin alumbrado público

Vecinos de la colonia Gran Hacienda se quejan de que durante más de una semana no tienen alumbrado público y tienen problemas con el paso de camiones de recolección de basura y nadie les ha podido dar solución al problema.Por segunda ocasión en menos de seis meses, los habitantes de dicha colonia tienen este problema que los deja en penumbras en la vía pública y con la preocupación de que los asaltos aumenten en la zona.Desde la semana pasada todo el kilómetro que abarca la avenida Frida Kahlo Oriente, y que colinda con la colonia El Becerro, no tiene luz en el alumbrado público y desde esta semana comenzaron con problemas con la recolección de basura por parte de Servicios Municipales, aseguraron vecinos de la zona.Sin embargo esta avenida no es la única que tiene este problema sino que al menos seis clusters habitaciones de dicha colonia también no tienen luz en el alumbrado público.Otras de las zonas de dicha colonia que no cuentan con alumbrado es el Circuito Carlos Pacheco, Parque Nevado de Toluca, Ek Balam, Volcán de Xicotencatl, Cullo, un complejo de viviendas que abarcan alrededor de 400 casas.Los vecinos señalaron que no han tenido respuesta por parte del área de Servicios Municipales ni de Desarrollo Urbano del Municipio de Celaya ya que se argumenta que dicha colonia no está municipalizada.De igual forma la empresa constructora que desarrolló el complejo habitacional se ha deslindandado de las exigencias de los vecinos.