Sones, Jarabes y Huapangos harán vibrar la Casa de la Cultura

"Oaxaca es el único Estado en el país dividido en micro regiones, es el mayor estado con comunidades indígenas, y esto lo hace único por que cada región es como si fuera un Estado, cada uno con sus costumbres, tradiciones e incluso religión, siendo mucha su variedad gastronómica, cultural y artística", externó Fernando Krissant, integrante de la Coordinación de Culturas Populares del Instituto Municipal de Arte y Cultura Celaya.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Del 7 al 12 de septiembre se realizará laEn un horario de 11 de la mañana a 8 de la noche, en el patio dese realizará este evento. Los Estados deson los invitados especiales.En el Portal Peregrinos (afuera de Casa de la Cultura) habrá venta artesanal de, dentro del patio estarán los invitados, con alrededor deque expondrán y venderán lo mejor de sus Estados. Siendo un total deEntre lo que venderán se encuentraTodos los días habrá actividades artísticas, principalmente Sones, Jarabes y Huapangos abarcando tres partes importantes, como la región sureste (Oaxaca), la parte central (San Luis)y el norte (Durango).Todas las actividades son gratuitas con entrada libre.5 de la tarde. El taller infantil, "Jugando a las comiditas"Elaboración de tamales de dulce, no como el que se conoce de maíz, antes lo que sobraba de las panaderías se trituraba y se hacían tamalitos (pan frio) y eran postres."Se ha perdido esta receta y lo que se trata es de preservar, además de que es fácil y barato" comentó Fer Krissant. Es con cupo limitado a 30 niños y pueden inscribirse en Culturas populares.Tradicional Fiesta Mexicana, con más de 25 años haciéndola en casa de la cultura.5 de la tarde. Estará Oscar de Santiago (Interprete de Música Ranchera) y Jorge Uribe (floreador) con su equipo.6 de la tarde. Grupo Tradicional de Danza de San Luis Potosí "´Laroz"; grupo de más de 40 bailarines, todo un espectáculo de la Región Huasteca, no solo de la potosina sino de la región de San Luis, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz con un amplio repertorio de como se hacen realizan sus costumbres y tradiciones.7 de la noche. Recreación del grito de independencia, con actores, estando todos los personajes clásicos (Hidalgo, La Corregidora, Morelos, etc.) además se coloca una campana replica del grito, solo se repartieron 3 en el estado y Celaya es una de ellas.Al finalizar el Grupo de danza "D´Laroz".mediodía. Taller "Elaboración de estandartes patrios" este taller se característica por que se les cuenta la historia de la independencia a los niños y con base a eso elaboran su estandarte.5 de la tarde. Sones de Celaya, con el Grupo de Danza nana Cuerapari. "Desde hace 10 años el grupo se dedica a la investigación, y presentarán la vestimenta y sones de la parte sur que fue colonizada por los franceses.6 de la tarde. Sones de Jalisco por el grupo de danza tradicional del Instituto Municipal de arte y cultura.6 de la tarde. Sones y Jarabes con el grupo ballet folclórico BFB.5 de la tarde. Ballet folclórico de San Miguel Octopan.6 de la tarde. Grupo de danza tradicional de Durango; 40 bailarines abarcando la música y danza de la región norte como polcas y ranchera.