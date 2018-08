Detectan 3 muestras positivas de clembuterol en Guanajuato

“En lo que se refiere a rastros tenemos 3 muertas positivas de 30, obviamente con el curso normal que se le da a esta muestra, el boletinarlo, dar parte a las autoridades, involucrar a otras instancias como es Sagarpa y SDAyR, para que se le de su seguimiento”, dijo.



“Cuando tenemos algún dato de esta naturaleza nosotros aplicamos un rastreo para ver de donde vino esa carne, esa es la situación que tenemos ahorita, además de un rastro suspendido por cuestiones físico sanitarias dentro de esta Jurisdicción 6, en Pueblo Nuevo”, dijo.



“Contamos con rastros de muy buena calidad en distintos puntos estratégicos del estado, como es en el municipio de León, San Miguel de Allende, en Irapuato que ha ido mejorando mucho y que podrían ser anclas para la regionalización de este tipo de servicios”, puntualizó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

en los rastros de los municipios de Abasolo, Irapuato y Salamanca, de 30 muestras que realizaron en total y que no salieron a la venta al público.indicó que el programa de monitoreo de uso ilegal de clenbuterol tiene 2 vertientes, una en rastros y otra en expendios de carne para venta al público, con el fin de evitar problemáticas a la salud.Zúñiga Durán señaló que hasta el momento, no han tenido reportes de intoxicaciones severas en humanos por el consumo del clenbuterol, o de otras enfermedades que requieran hospitalización.Destacó que en la mayoría de los rastros municipales, la Secretaría de Salud ha implementado procesos de mejora continua, para que puedan reunir los requisitos de operación de forma paulatina, aunque se hace una evaluación de riesgos para permitir o no el funcionamiento del sitio.El titular de Protección contra Riesgos Sanitarios recordó que se hacen visitas constantes a los lugares de matanza, para verificar que estén en condiciones de realizar la actividad.Asimismo señaló que aunque la creación de rastros regionales no compete a la Secretaría de Salud, si trabajan para que este proyecto tenga continuidad, pues los procesos de matanza de ganado se harían en mayores condiciones de salud y se evitaría el uso de sustancias nocivas como el clenbuterol.