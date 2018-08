Talento mexicano

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Fractalia” y “Atardecer” serán las colecciones con las que el diseñador mexicano Macario Jiménez engalanará la pasarela de Alta Moda.Serán 21 looks femeninos y vaporosos en colores neutros los que desfilarán en la pasarela acompañados por temas del grupo musical Playa Limbo.La colección “Fractalia” expresa de manera particular cómo llevar la riqueza artesanal mexicana a la alta costura a través de diseños elegantes y coloridos que las convierten en arte moderno. Mientras que en la colección “Atardecer”, inspirada en el ocultamiento del sol, sus diseños son ligeros, volátiles, sensuales y sofisticados en los que sobresalen los volantes y vuelos.Cabe mencionar que esta es la segunda ocasión que el diseñador se presenta en el escenario de Sapica.Agregó que la moda y el diseño son algo increíble,Macario Jiménez es un creativo reconocido a nivel internacional: originario de Guadalajara, estudió Diseño de Moda en el Instituto Marangoni de Milán, Italia.Su primera colección la presentó en 1994 y desde entonces diseña y produce su firma en México.Los rasgos que distinguen a sus prendas son la sofisticación, sensualidad y elegancia que las han convertido en favoritas de actrices y primeras damas como Rossana Nájera, Heidi Balvanera yAngélica Rivera.Autodenominado como una persona constante, perseverante y atento a las nuevas tendencias, el diseñador leonés Lucio Moreno, participará por segunda ocasión en la pasarela con las tendencias Primavera- Verano 2019.Con una atrevida propuesta bajo la manga, el creador presentará una colección compuesta por ocho vestidos de coctel con cortes asimétricos y tonos metálicos.Lucio mencionó que su participación con una colección para damas fue todo un reto, además del material utilizado, pues comúnmente trabaja con diseños varoniles y artículos de piel.Egresado de la Universidad De La Salle, Lucio Moreno registró su marca homónima hace 10 años.Su experiencia en el ramo de la moda y calzado le han permitido crecer profesionalmente, al grado de participar en muestras nacionalesde moda y exportar sus prendas a otros países.Personalidades como Vanessa Ponce, Vielka Valenzuela, Mariana Berumen, Fernando Noriega y Mariana Torres han sido algunos de los famosos a quienes les ha diseñado vestuarios.El diseñador guanajuatense de talla internacional Leonardo Mena presentará parte de una de sus colecciones consentidas denominada “Geisha Nocturna” inspirada en Japón.Leo Mena, quien ha presentado sus colecciones en Nueva York, España y Brasil, destacó que la colección consta de 25 looks. Para la pasarela presentará siete, inspirados en una viajera nocturna del oriente y sus prendas harán match con la marca leonesa de calzado Mona Company.El colorido no se limita ya que al creativo le gusta utilizar toda la paleta de colores y aunque en esta colección predominan los tonos fríos, también se verán el rosa y toques neón.La diseñadora Gretta Trujillo Domínguez se presentará por primera vez en Sapica en donde mostrará su colección “María” inspirada en la riqueza artesanal, colorido y paisajes de Chiapas.Durante su viaje un guía los llevó a una casa donde vieron como trabajan en los telares circulares, hizo contacto con gente que realiza el textil y uso algunos detalles para su colección ya que es parte de su marca el integrar detalles exclusivos a sus prendas.La colección que presentará está integrada por siete outfits femeninos, vestidos exclusivos y casuales elaborados con mezclas de materiales, telas finas, texturas, textiles bordados y diversos colores.Gretta es egresada de la UNIPRO, después estudió Diseño de Modas en la Escuela de Arte de Florencia, Italia, donde surgió la inspiración de trasmitir el arte por medio de vestidos, objetivo de su marca que tiene 5 años registrada.Los colores rojo carmín, azul intenso, beige y amarillo mostaza forman parte de la colección de EDFIRO titulada “Alegría”, que exhibirá un estilo urbano estructurado, presentando siete prendas para mujer.mencionó el diseñador Ediee Romero sobre su primera vez en Sapica.El joven leonés, fundador de la marca EDFIRO, presentará una colección con materiales como algodón, organza y tafetas.Con esta serie de prendas, el creador busca dar un enfoque a la vestimenta del día a día, utilizando cortes limpios, estructurados, pero con una esencia femenina que refleje la fuerza de la mujer actual.El diseñador confesó que una de sus inspiraciones para construir esta colección y demás trabajos, ha sido viajar.Destinos como Estados Unidos, España, Alemania y Escocia han dejado una enseñanza en el diseñador.