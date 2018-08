Afecta obra a freseros de avenida Insurgentes, aseguran que les perjudica en las ventas

“Si nos hubieran avisado de los movimientos que iban a hacer estaría conforme, pero ahorita no lo estoy porque estamos trabajando demasiado mal, de por si no se nos vende el producto, no tenemos venta”, dijo.



“Hay que buscar la manera de vender la fresa, porque si la dejamos se a echar a perder para otro día, lo que queremos es que nos den un espacio donde empezar a vender nuestro producto”, dijo.

se quejaron de lasA principios de semana, lainformó el cierre de este tramo de la vialidad, para trabajos de interconexión de los ductos de drenaje y alcantarillado.Aseguraron que la obra perjudicará sus posibilidades de vender la frutilla de más de 30 personas que a diario buscan obtener recursos para su sustento familiar, cuestión que a su parecer, no le importa a la administración pública., dijo que se encuentra inconforme, pues no fueron tomados en cuenta y su producto está propenso a podrirse, pues no se vende ya que no hay paso de vehículos.Refirió que venden en promedio por día 2 cajas de fresa, lo que debería dejarles una ganancia de 700 pesos, misma que perderán casi por completo, pues muy poca gente se detiene a comprar el producto en esta zona.Por su parte, el señor Rubén Acosta indicó que las lluvias han mermado la producción de fresa, la cual actualmente es de menor calidad, en menor cantidad y además tiene un costo de hasta 160 pesos por canasta, lo que impide que sus ventas sean mejores.Asimismo,que pedirán que les permitan ubicarse en otra vialidad, cerca de la escuela secundaria número 46, donde no estorbarían a la circulación de peatones y automóviles.Los productores y vendedores de la frutilla indicaron que esperarán a que las autoridades municipales se acerquen a ellos y se pueda llegar a una solución, pues su estabilidad económica se ve amenazada con esta obra.