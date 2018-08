“Sí me habían venido a preguntar, y como supe que nadie las estaba haciendo por aquí comencé a hacer poquitas y vi que sí se estaban vendiendo, por eso empecé a seguirlas horneando y se han estado vendiendo bien”, comentó Manuel Ramírez.





“Por ahora no las estamos distribuyendo (a otras tiendas) ya que al día hacemos alrededor de 80 piezas y así como las hacemos son las mismas que se acaban porque la gente quiere la novedad”, agregó Manuel.



“Hace un momento las vi que salieron en internet, por eso mi mujer me mandó a comprarle unas, para ver a qué saben. y son las primeras que compro porque no se quería quedar con las ganas”, platicó Luis Manuel, un cliente.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las manteconchas son el pan en novedad y am encontró dónde se preparan y con sabor a pan del bueno.Rosas, verdes o azules, pero de un sabor único, las manteconchas llegaron a la panadería La sagrada familia, ubicada en la, en la coloniaSiendo una panadería tradicional, con más de 4 años de atender a los colonos, no se podían quedar atrás con esta novedad, de modo que el panadero Manuel Ramírez se dio a la tarea de preparar las manteconchas que están de moda.Aunque apenas tienen una semana preparando el ‘pan de moda’, le gente curiosa acude a llevarse su manteconcha para no quedarse con las ganas.Debido a la buena aceptación de la gente, el panadero Manuel podría hacer de otros colores.