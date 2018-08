Se van por la libre taxistas, aumenta gasolina y cobran muchísimo más

“La gasolina se ha incrementado mucho, lo mismo que lubricantes y refacciones. No se puede dar servicios de menos de 50 pesos, pues un litro de gasolina ya te cuesta prácticamente 20 pesos y en cualquier dejada te gastas por lo menos 3 litros, en un carro económico, lo que equivale a 60 pesos”, explica el taxista Juan Francisco Rocha.



“No tratamos de abusar, simplemente que se cobre lo justo. Estamos consientes de lo que gana un obrero, o un padre de familia que no tiene carro y que utiliza un taxi. Por ello exhortó a los compañeros a no abusar en los cobros, pues siempre nos hemos pronunciado por taxímetros, para que se cobre lo justo”, señaló el líder.



“Tenemos que subir el costo de los fletes. Lejos de bajar la gasolina, semana tras semana va en aumento y esto dispara los precios de los fletes”, dice Enrique Hernández, dedicado al transporte de carga.

Taxistas aprovechan que no hay tarifas oficiales y los incrementos a los combustibles para abusar en los cobros.Ante ello, los taxistas se van "por la libre" en sus tarifas, sin que autoridades intervengan.Un simple servicio de lay no hay ni con quien quejarse.dijo recientemente a am que se están aplicando tarifas “convencionales”, esto es en base a un acuerdo entre el taxista y el usuario.Esto es aprovechado por los taxistas los fines de semana, y más cuando llueve, para hacer su “agosto” y cobrar lo que creen que es justo de acuerdo a su criterio o de plano se niegan a dar el servicio.dijo que se busca apoyar a la clase más necesitada, la que no tiene carros, con tarifas convencionales justas.Los servicios que prestan taxis ejecutivos se han disparado, abusando en las llamadas tarifas “dinámicas” a criterio del operador, señaló Guerrero Mendoza.Pero el impacto del incremento a combustibles también se ve reflejado en el transporte de carga.Los costos se ven reflejados al final en el público consumidor que es el que paga finalmente los aumentos a combustibles.