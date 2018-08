¿Se construirá la zona de locales para comerciantes de la explanada 'Luis H. Docoing'?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La zona de locales para comerciantes de la explanada “Luis H. Docoing” no se construirá; el alcalde aseguró que en esta situación nadie ganó, todos perdieron.enfatizó el primer Edil, con respecto a la decisión tomada.Ya que resaltó que la queja por la imagen que genera la explanada con los puestos ambulantes era el objetivo de otorgar un espacio decente y, tras la conclusión que se obtuvo, no se aplicará el recurso y el proyecto se cancelará.Luego del bloqueo del Ecobulevar por la mañana, los comerciantes se reunieron con el autoridades municipales, entre ellos el alcalde Ysmael López García.Al finalizar se llegó al acuerdo que, por lo menos en esta administración, no se construirá el edificio aledaño al mercado.A puerta cerrada, el alcalde Ysmael López García; el secretario de Ayuntamiento, Rodolfo Aguirre Ruteaga; el síndico Abel Méndez, y algunos regidores, recibieron a una comisión de los 50 comerciantes que se manifestaron por la mañana y que tienen sus locales en el interior del mercado.En la junta los locatarios hicieron hincapié en no estar en desacuerdo con el proyecto, más si con la ubicación del mismo, defendiendo que la imagen del mercado se afectaría.Los locatarios que estuvieron en la reunión se dijeron contentos con lo que se resolvió e incluso concluyeron con aplausos.López García indicó que la obra se detiene, aunque eso no refiere que en un futuro no se lleve a cabo, pues aclaró que el proyecto ejecutivo está, y que se entregará a la administración siguiente, que será quien decida si se realiza o no.aclaró el Alcalde.Con respecto al recurso se dijo que se cuenta con proyectos para aplicarlo, y solo será cuestión de notificar a qué obra se puede dirigir.