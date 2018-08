Autoridades piden a la población mantener la calma y no hacer caso a rumores sobre el robo de menores

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luego de que se registrara otro reporte de supuesto intento de robo de un menor en San Francisco del Rincón, las autoridades pidieron a la población estar en calma y no hacer caso de los rumores que se han desatado en redes sociales, ya que no se ha comprobado ningún caso.El director de Seguridad Ciudadana, Pedro Rodríguez Murillo, aseguró que desde hace dos días han aumentado las llamadas por sospechas de intento de robo de niños, lo que ha saturado el Sistema de Emergencias 911, y han resultado reportes falsos.Comentó que a pesar de que los casos se han corroborado, todos han sido falsas alarmas, sin embargo, la operatividad de vigilancia y respuesta se ha reforzado.La mujer que hizo el reporte, aseguró que cuando caminaba con su hijo en una carreola, un hombre la amenazo y al parecer trataba de abordarla a una camioneta.La joven, de 21 años, dijo que el hecho se registró la tarde del martes en el bulevar Emiliano Zapata, en dirección al bulevar Josefa Ortiz de Domínguez.dijo la víctima.Indicó que llevaba de comer a un familiar a la calle Francisco Villa casi esquina con el bulevar Emiliano Zapata en la zona Centro, cuando fue amedrentada por un sujeto que quería subirla en una camioneta.Martha, como se hizo llamar la víctima, dijo que mientras caminaba un hombre se acercó y la sujetó del brazo con fuerza.Describió a su agresor como una persona calva, con un tatuaje en el cuello con llamas de fuego, de alrededor de 45 años, y que vestía short café, una camisa blanca y tenis.Al parecer el conductor de una camioneta grande que pasó en ese momento se dio cuenta de lo que pasaba y comenzó a “pitar” en señal de alerta.dijo Martha.Tras lo ocurrido, la joven aseguró que notificó al 911, solicitando el apoyo de Seguridad Pública.Dijo que cuando llegaron los oficiales le dieron algunas recomendaciones a la joven, indicándole que debería tomar precauciones.Martha solo denunció al Sistema de Emergencias, pero dijo que estaba pendiente que se presentara al Ministerio Público, aunque se encontraba dudosa del procedimiento.Cabe señalar que tras confirmar con Seguridad Ciudadana el reporte de este caso, la información no coincide con lo que la afectada dijo a am Express, pues se refiere que el hombre al parecer hizo un comentario obsceno, pero que no había tocado a la mujer.Sobre los tres casos reportados en Purísima del Rincón, las autoridades de Seguridad Pública indicaron solo en uno se presentó la queja ante esa autoridad.De ese caso, se turnó la investigación a Policía Ministerial, quienes se están encargando de obtener los datos necesarios.