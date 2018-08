Esperan a 350 mil en la Feria de la Torta en VC

Con la preparación de una torta de 70 metros de largo y un peso de más de 800 kilogramos, se inauguró la edición número 15 de la Feria de la Torta en la explanada de la delegación Venustiano Carranza, a donde cientos de personas arribaron para poder comer un pedazo de ese antojito.

Desde las 10 de la mañana, la gente comenzó a acomodarse para alcanzar un pedazo de torta. Algunos veían cuál era su tortería favorita, buscaban las de la Sur 12, las Famosas de Jalisco, Sonora Steak, Molcalli, las de camarón o las provenientes de otros países. El evento comenzó con música de mariachi, la gente se agolpó en las vallas esperando a que comenzara la inauguración.

La señora Carmen llegó temprano para alcanzar un lugar sentada y, aunque tiene un dolor en su rodilla, decidió aceptar la invitación de su vecina, quien trabaja en la delegación, para acudir a la feria.

“Yo vine de gorrona, porque no voy a comprar, sólo me dijeron que viniera a hacer bulto y que iban a darnos un pedazo de la tortota que prepararon, pero ya me cansé y nada, estos siempre son muy tardados, pero mejor estar aquí que sola en mi casa”, dijo.

Tras varias canciones al ritmo de mariachi, la delegada Mónica López Moncada y el alcalde electo, Julio César Moreno, arribaron al templete, aunque la gente estaba impaciente, pues quería que comenzara la preparación de la torta.

López Moncada refirió que se espera el arribo de 350 mil personas entre ayer y hasta el domingo 2 de septiembre, lo que beneficiará a más de 100 expositores, quienes son pequeños comerciantes, mientras que Moreno Rivera prometió que en el próximo año la torta más grande estará en el libro de los récords Guinness.

En cuestión de dos minutos con 29 segundos se elaboró la megatorta, y en unos minutos más desapareció.

Mireya llevó a su familia para que conocieran distintas tortas del mundo, ella prefiere las ahogadas, pero sus hijos decidieron consumir las de choriqueso. En general gastó 300 pesos, aunque dice que este año los precios estuvieron muy elevados.

“Ahora sí se pasaron, el año pasado no estaban tan caras, pero lo bonito es que mis hijos se vinieron a divertir”, dijo.