IMSS falsificó actas de defunción de bebés para ocultar negligencia médica

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Vielka Hernández tenía 25 semanas de gestación cuando se adelantó el parto de sus gemelas. Tdonde le aseguraron que se encontraban los mejores pediatras para atender a bebés prematuros.Sus hijas, María Fernanda y María Alexandra,Vielka afirma que la atención que les brindaron fue deficiente.Uno de los médicos le comentó que María Fernanda tenía una infección, pero no le especificó cuál, y a los nueve días de nacida murió.En el acta de defunción certificaron que la muerteMaría Alexandra logró sobrevivir a los primeros días de vida.Por higiene, cada semana le tenían que cambiar el tubo con el que se realizaba el procedimiento; sin embargo, durante marzo permaneció con el mismo hasta que notaron que el líquido salía con una sustancia anormal; la recién nacida se había infectado.A Vielka le informaron quey permaneció en la zona de cuneros hasta que murió el 14 de mayo de 2015.A Vielka le dijeron que sus hijas habían muerto por que nacieron prematuras,En esos meses, Vielka conoció a Yesenia Galaviz y a su esposo, Marcos Higuera.y fue trasladado a Culiacán por ser sietemesino.Creían que el hospital de la capital sinaloense sería lo mejor para su hijo.Yesenia afirma haber visto cucarachas en las instalaciones y basura de alimentos en el área de cuneros.El matrimonio Higuera Galaviz empezó a notar un deterioro en la salud de José Otón,aún así, el menor luchó hasta que murió el 22 de febrero.En el transcurso de ese día fallecieron dos bebés más. Los cuerpos no fueron removidos de los cuneros hasta horas después. Cuando recibieron el cuerpo de su hijo, se percataron de los descuidos de las enfermeras: tPensaban que eran casos aislados y el IMSS se justificaba en que los bebés eran prematuros y vulnerables a morir. A Yesenia también la culparon de la infección de su hijo.pusieron fechas distintas y firmas de médicos que nunca los atendieron.Sin respuestas clarasEn septiembre de 2015, ya eran 23 recién nacidos muertos bajo las mismas circunstancias en dicho hospital —no todos eran prematuros—, por lo que un grupo de nueve familias decidió interponer una denuncia ante, le dijo un funcionario del IMSS a Yesenia en una de sus visitas a la Ciudad de México.La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta epidemiológica en el hospital y el entonces delegado del IMSS, Adalberto Castro Castro, confirmóLuego de una inspección al hospital,detonante de graves infecciones.Los padres acusan que, a casi tres años de que se hizo la demanda, la muerte dey la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed).Piden que Adalberto Castro Castro, director de la clínica, yexigen que se destape el desvío de recursos que aseguran que hay en el Seguro Social.Aunque dicen que no ha sido fácil para el colectivo de padres buscar justicia,