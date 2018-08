La madre de uno de los campesinos quemados vivosCuando los pobladores del municipio de Acatlán de Osorio, Puebla, estaban quemando a dos hombres acusados de robar niños,La madre de Ricardo Flores, de 21 años,, esperando que los pobladores se detuvieran, pero no fue así.

“Él es mi hijo, no le hagan daño por favor, él no es ningún secuestrador, él es de Tianguistengo junto con su tío. Ingratos, ¿por qué quemaron su camioneta si ellos no son secuestradores? Soy madre, tiéntense el corazón, por favor. Él es mi hijo, no le hagan daño por favor son de Tianguistengo", publicó durante la transmisión.

Junto con Ricardo, su tío Alberto Flores Morales, de 56 años, también fue asesinado. La Fiscalía General de Puebla informó esta mañana queEl miércoles, pobladores los acusaron de robarse a dos niños, por lo queEl portal Imagen Noticias reportó queDespués de que ambos hombres perdieron la vida,