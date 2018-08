Una mujer saltillense compartió la angustiante experiencia que vivió a las afueras de un banco al sur de la ciudad, mientras bajaba del coche a su hijo de un año de edad, cuando un hombre sospechoso se acercó a ella sin motivo aparente.

“A plena luz del día, un tipo con apariencia extraña y con malas intenciones se me acercó mientras me encontraba bajando a mi bebé del vehículo, y de no ser porque grité ‘¡auxilio!’ y lo corrí, no se hubiera ido”, detalló Andrea.