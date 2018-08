¿Cuáles son los 15 celulares más radioactivos?

Es un hecho que los teléfonos celulares cuentan con cierto grado de radiación, no obstante no con el suciente para evitar su uso. Pensando en la salud del consumidor, este es un aspecto que, antes de que el equipo se ponga a la venta, es de los más celosamente medido, ya que se debe garantizar que el nivel de radiación de un smartphone se encuentre muy por debajo del que, eventualmente, podría provocar algún daño a la salud.



No obstante, de deja de llamar la atención un estudio publicado por el sitio Statista y realizado por la Oficina Federal de Protección contra la Radiación, el cual muestra, cuáles son los 15 teléfonos celulares con mayor nivel de radiación.









Como se puede observar, la mayor cantidad de teléfonos del ranking radioactivo corresponde a equipos fabricados en China. En el primer puesto encontramos al teléfono Xiaomi Mi A1, seguido por varios dispositivos Huawei de años pasados, algunos móviles de Apple pero ninguno de Samsung.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx