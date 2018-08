Niño de EU se niega a pelear porque 'eso no lo haría un Jedi'

Un niño de quinto año de primaria en California fue agredido por compañeros en la escuela y trasladado a un hospital luego de que rechazara pelear, pues esa no es la “forma Jedi”.

Aiden Vázquez, de 10 años, recibió un golpe en la cara, además, de que otros alumnos le quitaron su mochila.

Otro medio local, informó que cuando Lizette Casanova, la madre del menor, le preguntó por qué no se defendió, el niño citó a Star Wars en su explicación.

“Le dije a mi madre que no es la forma Jedi”, señaló el niño de 10 años.

La madre contó que Aiden tuvo que recibir tres puntos el año pasado después de que alguien lo empujara contra la pared, lo que le provocó una herida en la mejilla.

Ante el hecho, el actor de la saga Star Wars, Mark Hamill, apoyó la reacción del niño y dijo estar muy orgulloso de Aiden.

SHOUT OUT to Aiden Vazquez for his courage & wisdom in the face of adversity. I'm so proud of you for showing that you can be a Jedi in real life. Congratulations, Aiden- The Force will be with YOU... Always!!!

Your fan, mh https://t.co/jkWqrhMaC0