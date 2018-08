Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El gobierno estatal puede ser muy espléndido con los inversionistas, a la empresa que desarrolla el Parque Aeroespacial Sky Plus pareciera que le facilitaron un negociazo y casi se lo hicieron a la medida.Dos personas tienen la película completa en el asunto con Sky Plus; uno es el alcalde Héctor López Santillana quien en 2014 era secretario de Desarrollo Económico estatal y representante del gobernador Miguel Márquez en el Consejo de Administración del Puerto Interior, y el otro es Luis Quiroz Echegaray, actual director de GPI.Luis Quiroz ya habló, asegura vendieron en 156 pesos el metro cuadrado de tierra a Sky Plus porque prácticamente nadie la quería; seguro que más de un empresario hubiera levantado la mano ante semejante oferta.Las explicaciones no convencen, si quieren despejar las dudas, las autoridades deberían transparentar el estudio de costo- beneficio que se hizo para autorizar esa venta; se hace cuando se quiere dar un incentivo a inversionistas, así se aclararían los beneficios que obtuvo la empresa.El góber electo, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, presentó ayer al ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, como un nombramiento “bomba”. La realidad es que poco interés despertó, pues históricamente esa representación de Guanajuato en la Ciudad de México no tiene peso alguno. Tiene el beneficio de la duda para transformar la sede GTOMX en todo lo que hoy no es. Lo veremos.En el “dieguismo” creen que nadie mejor como él para tender puentes con cualquiera, pues conoce los entretelones de la Presidencia de la República, el Poder Legislativo y embajadas. Una duda es si un panista de cepa no termine por tensar las complicadas relaciones con el nuevo Gobierno Federal, si no era mejor mensaje un perfil técnico que enviara el mensaje de “no queremos broncas”. El tiempo dirá.¿Sabe usted quién es hoy el Representante del Gobierno de Guanajuato en la capital? Yo tampoco. Su nombre es Héctor Ortiz Polo y tiene ese encargo desde febrero de 2013. Es un ingeniero industrial que coincidió con el gobernador Miguel Márquez Márquez cuando éste era titular de la entonces Secretaría de la Gestión Pública del Estado. Hace la tarea de acompañarlo en giras y algunos otros trámites de papel, pero pues sin poder alguno.Al inicio del gobierno “marquista” recordará que allá enviaron a Ricardo Torres Origel (qepd) pero más en una intención política de mantener lejos y ocupado a un político aguerrido en lo interno. Pero el panista, acostumbrado a las “grandes batallas”, se aburrió pronto de ese encargo y decidió regresar.En la víspera del relevo en la administración estatal hay varios funcionarios en espera de noticias de su futuro. Uno de ellos es Ricardo Narváez, secretario particular del gobernador Miguel Márquez, de quien se dice que todavía no recibe señales si tendrá espacio en el sexenio por venir, o que le busque en otro lado.Otro caso es el legislador panista presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Juan José Álvarez Brunel, a quien se llegó a mencionar en la baraja de aspirantes a la Secretaría de Desarrollo Económico, pero ahí ya parece que está decidida la apuesta por el celayense Mauricio Usabiaga.El ex Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de San Miguel de Allende comentó ayer: “Estamos cerrando la Legislatura con toda nuestra dedicación y energía. Y si el Gobernador electo considera que mi perfil ayuda a los objetivos del Estado por supuesto que estoy a la disposición”.En el PRI anuncian que concluyó la convocatoria nacional “Todxs hacemos al PRI”, para reflexionar sobre los desastrosos resultados electorales. La dirigente estatal y próxima diputada, Celeste Gómez, agradeció a las estructuras que dieron su opinión. La realidad es que fue una consulta cerrada que no alcanzó a la militancia y los simpatizantes. ¿Qué harán para salir del hoyo?, es la gran incógnita.Los próximos 19 legisladores locales panistas participaron martes y miércoles en un encuentro convocado por el partido para empaparlos de la tarea que asumirán a partir del próximo 25 de septiembre.Entre los temas que conocieron están: Importancia del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo de Arminda Balbuena, presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Los acompañó el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Juan José Álvarez Brunel, para platicar de los asuntos legislativos en proceso; y Juan José Rodríguez Prats, sobre Práctica Legislativa.