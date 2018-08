Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Dando seguimiento al par de inversiones que sobrevuelan Guanajuato, compartimos que la segunda compañía interesada en aterrizar es un consorcio de inversionistas españoles, americanos y mexicanos dedicados a la fabricación de drones.La firma está interesada en invertir en México, pero aún no decide en qué estado lo hará, por lo que Guanajuato se convierte en una de las zonas de interés y, de concretarse se estaría convirtiendo en el primer huésped en llegar al parque industrial Sky Plus.Entre la lista de peticiones de los inversionistas está el que puedan tener del parque aeroespacial acceso directo al Aeropuerto Internacional del Bajío para su carga, petición que no es la primera empresa que pide como un requisito para llegar, sin embargo el objetivo aún no han podido lograr.Ayer por la tarde en Guadalajara directivos del Grupo Aeroportuario del Pacífico se reunieron con gente del SAT y Guanajuato Puerto Interior para avanzar en el tema.En la actualidad la carga aérea que llega tiene que salirse del aeropuerto y meterse por carretera, además de que es un problema de logística, obviamente la gente del SAT no quiere que sea de esa forma.Una de las alternativas que ayer se puso en la mesa es que en la parte final del parque Sky Plus se pueda hacer una parte fiscalizada y esa zona quedaría cercana al área de aviones.¿Qué se requiere para que suceda?, únicamente que GAP y Sky Plus se pongan de acuerdo para que se haga una pequeña zona fiscal y se realice el proceso de desaduanización de mercancías a afecto de que entre directamente la mercancía.Ayer se realizó en León el Cuarto Foro Empresarial del sector de Restaurantes, Bares y Cantinas de Guanajuato con la participación de propietarios de negocios de 22 municipios del estado.En el evento hablaron de temas de capacitación, comercialización, pero sin duda el que más tiempo les llevó fue el de la inseguridad.Y, como no, si existen municipios como Celaya y León en donde del primer semestre del 2017 al del año en curso los robos han crecido en un 100%.En Celaya de 30 pasaron a 60, en León de 5 ahora van 15, dos de ellos a comensales a mano armada en la colonia Industrial.Primero empezaron con robos a los empleados que les tocaba el turno nocturno, luego con los cristalazos a los carros y, ahora hasta entran a robar a comensales, platica el titular de la Confederación de Bares y Cantinas en Guanajuato, Francisco Javier Quiroga López.De las ganancias, ya un 10% han tenido que destinar a pagar transporte para sus empleados del último turno y, en varios de los casos han tenido que pagar los espejos o baterías que roban a los clientes, con tal de que la mala experiencia se minimice y puedan regresar.Para el líder del sector que integra a 1, 200 socios en Guanajuato, la petición es para que en el Poder Legislativo se pongan a trabajar en la modificación del nuevo Sistema Penal Acusatorio que en su opinión no ha funcionado bien.Comparte que el exhorto a las autoridades de Gobierno es para denunciar, pero a la hora que se realiza el proceso, no procede y eso genera el desinterés de los dueños de negocios de alimentos y bebidas.Uno de los personajes mexicanos de la televisión más elegidos para la creación de memes en redes sociales es Chabelo.Aprovechando el poder que tiene el conocido como ‘el amigo de todos los niños’ y, por medio de una idea que surgió al interior de la empresa leonesa es que ahora su slogan oficial de su calzado es ‘Duran un Chabelo’.Platicando con personal de la empresa, nos comentaron que la frase está presente en toda su campaña de publicidad desde presencia en espectaculares, sus tiendas, mobiliario y el stand que la empresa tiene en el Pabellón Infantil de Sapica.Para que el mensaje tenga mayor éxito ha sido acompañado de imágenes de personajes de la historia que aparecen con su zapato Chabelo, incluso hasta los Picapiedras.El fabricante de calzado paga derechos por el uso del nombre de Chabelo, situación que le permitió trabajar en la idea de un eslogan relacionado al que es el chiste alusivo al personaje de Xavier López Rodríguez, su edad.