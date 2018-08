FOTOS Y VIDEO. Le da bala perdida de ministerial, le prometen pagar sus curaciones y le incumplen

Sucesos

2018-08-31 06:00:00 | REDACCIÓN | Irapuato, Guanajuato

Hombre de 78 años y su familia piden prestado para pagar curaciones tras bala perdida de una ministerial que se enfrentó a 'motorratones'.

La familia denuncia que no las autoridades no se han hecho cargo de los gastos. Foto: Am



María de la Luz Delgado García, esposa de Benito Hernández Araujo, de 78 años de edad, quien resultara lesionado por una bala perdida durante un enfrentamiento entre elementos ministeriales y “motorratones”, la mañana de este miércoles, denunció no recibir apoyo económico por parte de las autoridades como se lo habían prometido.



Don Benito, quien vendía fruta al momento de los hechos violentos, señaló que la bala que lo hirió fue disparada por una agente ministerial, motivo por el que ellos se comprometieron a hacerse cargo de los gastos médicos y de lo que necesitara la víctima, sin embargo, la señora María de la Luz refirió que esto no ocurrió.

“De la curación, me cobraron 2 mil (pesos), aún teniendo el Seguro Popular, ¡Yo les dije que no tenía dinero! A mi esposo, cuando estaba herido, le dijeron los ministeriales que ellos se iban a hacer cargo de los gastos médicos, pero resulta que no”, platicó María de la Luz Delgado.

La señora añadió que lo único que pide ella es que le paguen el dinero que gastó en la curación de su esposo, pues el dinero que utilizó lo pidió prestado.



“Yo lo que digo es que me paguen todos los gastos y ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le hago? (…) no tengo dinero y aún me falta por pagar a la persona que viene diario a hacerle las curaciones a mi esposo”, denunció.

Se quedan sin sustento

Asimismo, compartieron que lo obtenido por la venta de la fruta es su único sustento económico para Don Benito y su familia, por lo que este hecho los afecta en gran medida, pues dejarán de recibirlo durante el tiempo que dure su recuperación, aunado a que tienen una hija de 34 años que debido a una enfermedad no se puede atender por ella misma.



Don Benito platicó que la mañana del miércoles él acababa de llegar para vender jicamas y pepinos junto al Mercado Benito Juárez, ubicado en la colonia Miguel Hidalgo, cuando vio correr a una persona y detrás de él, una mujer (ministerial) con un arma de fuego disparando; lamentablemente una de las balas de la agente lo lesionó en la pierna derecha.



