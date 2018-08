Se niegan a construcción y cierran Ecobulevar

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por más de dos horas, el Ecobulevar estuvo cerrado por locatarios del mercado municipal de San Francisco del Rincón; se niegan a la construcción del edificio para locales.Luego de que se informara que la obra ya se había contemplado y que se contaba con el proyecto ejecutivo, los locatarios dijeron que era necesario que fueran escuchados por autoridades municipales y estatales.Desde antes de las 8 de la mañana, los comerciantes invadieron dos carriles de circulación en ambos sentidos del bulevar, hasta las 10 de la mañana.Fueron más de 150 locatarios en 15 camionetas los que se manifestaron con pancartas en mano, afectando la circulación. Los vehículos fueron utilizados para cerrar el paso.En las diferentes cartulinas se leían mensajes como:entre otros. Y los inconformes esperaban que autoridades estatales atendieran sus quejas.Tras unos minutos, una vez que se notificó a las autoridades en San Francisco del Rincón, arribaron elementos de Seguridad Ciudadana y Protección Civil municipal, además de varias unidades de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), Bomberos y una ambulancia de Protección Civil del municipio de León.El primero en llegar a dialogar con los comerciantes fue Guillermo G. Hernández, asesor de la Secretaría de Gobierno del Estado, ante quien manifestaron su molestia por la obra de ampliación y modernización del mercado municipal, donde se ha dicho se reubicará a los vendedores que están instalados en la explanada.Los locatarios argumentaron no están contra la obra, sino contra el lugar donde se tiene planeada implementarla, ya que la explanada debe ser una zona limpia, de recreación y esparcimiento para la ciudadanía, reiteraron.En primera instancia, el asesor mencionó no tener conocimiento sobre el tema y se comprometió a escucharlos hasta que se resolviera el problema.subrayó.Además, les indicó que el proyecto no se podría llevar a cabo si es que causaba desacuerdo entre ciudadanos.señaló.Después de las 9:30 de la mañana, el secretario de Ayuntamiento, Rodolfo Aguirre Ruteaga, arribó al lugar en busca de entablar un diálogo entre los locatarios.Quienes le mencionaron que la desconfianza en las autoridades fue lo que los obligó a realizar la manifestación, pues se dijeron hartos de no ser escuchados.Aguirre Ruteaga argumentó que el tema de la sesión de Ayuntamiento no se había ampliado a dar detalles del proyecto, aun cuando fue así, ya que los mismos regidores y el alcalde hablaron del tema y precisaron que la obra se aplicaría.Después de las controversias y de convencer a los locatarios de abrir la circulación, para las 11 de la mañana las autoridades y los comerciantes llegaron al acuerdo de entablar un diálogo, por lo que firmaron una minuta en la que se indicó se llevaría una reunión entre autoridades estatales, municipales y los comerciantes, a efecto de suspender lo que ocasionó el problema.