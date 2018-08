Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Peleas entre ninjas contra samuráis, ceviche peruano, danza egipcia y espadas brasileñas, fueron algunos de los atractivos que se reunieron en el Parque Explora durante la segunda edición del Festival de las Naciones.La dirección de Hospitalidad y Turismo de León reunió, en el parque ecológico, a 15 comunidades extranjeras que radican en la ciudad: Japón, Alemania, España, Bolivia, Venezuela, Perú, Brasil, Marruecos, Arabia Saudita, Egipto, Siria, Pakistán, Argelia, Líbano y Taiwán.“Felicidades por la segunda edición del festival cultural de las naciones que tiene sede en León, una ciudad prometida, llena de oportunidades comerciales, es una de las concentraciones de inversión taiwanesas que tenemos en todo México”, dijo el embajador de Taiwán en nuestro país, Carlos S C Liao.El embajador resaltó el beneficio mutuo entre los leoneses y taiwaneses quienes no sólo tienen interés de inversión en la producción de calzado, sino en el clúster de la industria automotriz.Durante dos días consecutivos las comunidades extranjeras dieron una ‘probadita’ de su cultura, tradiciones y gastronomía a los leoneses por medio de talleres, muestras de baile, venta de comida y productos.El director general del Centro de Ciencias Explora, Gerardo Ibarra, habló sobre la importancia que tiene una ciudad con extranjeros.“Les pido que nos ayuden para que sigamos creando una comunidad en la cual no hay fronteras sino quee hay puentes de colaboración internacional, intercambio de conocimiento y cultura”.Por su parte Monika Von Allwörden, cónsul honoraria de Alemania, agradeció la oportunidad de exponer su cultura y tradiciones de los extranjeros que viven en León, ya que en ocasiones se desconoce la variedad de extranjeros que radican en la ciudad.La Primera Cónsul de Japón, Kayoko Furukawa, habló sobre la importancia de reforzar los lazos de convivencia entre los diferentes países y la comunidad mexicana para continuar con el intercambio cultural.“Espero que estas actividades continúen fortaleciendo más estos lazos de amistad entre ambas naciones y continuar compartiendo más sobre Japón su cultura, gente, tradiciones a la comunidad mexicana”, dijo la cónsul quien resaltó el 130 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Japón y México.En el evento también se contó con la participación de Lourdes Solís Padilla, presidenta DIF León; Gloria Magaly Cano de la Fuente, de la Dirección de Hospitalidad y turismo; Ana María Carpio, regidora e integrante Comisión de Turismo y Ricardo Vázquez López, director de Promoción y Difusión Turismo de Guanajuato entre otros.