A un hombre de 71 años le amputaron la mano izquierda, donde había desarrollado una úlcera de 4,5 centímetros. Después de dos días de fiebre y dolor, el sujeto fue a una sala de emergencias.

Según el medio The New England Journal of Medecine, los profesionales del centro asistencial lo operaron de emergencia para aislar la bacteria que causó la infección, conocida como Vibrio Vulnificus.

Después de un mes en el que le suministraron antibióticos, el paciente se agravó por la neurosis de los tejidos; por lo que los especialistas, a pesar de los esfuerzos, le amputaron el antebrazo.