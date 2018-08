Sánchez recibió recursos de la Conade y no los quiso comprobar: AlfredoCastillo

Alfredo Castillo, titular de la Conade, habló sobre la detención de Effy Sánchez, ex presidenta de la Federación Mexicana de Tiro con Arco en Yucatán acusada de peculado.



"Hasta donde tengo entendido, es por la exhibición de 31 facturas apócrifas, por un monto superior a los cuatro millones cien mil pesos", manifestó el titular de la Conade en el encuentro con la delegación que participó en los XXIII Juegos Centroamericanos y Del Caribe Barranquilla 2018, en Toluca.







Castillo se reservó a declarar si las facturas falsas eran provenientes de hospedajes, viajes para los atletas o de equipo de trabajo.



"Tendrían que ver en el juzgado propiamente el desglose correspondiente de cada una de ellas, no nos corresponde a nosotros, en su momento ella recibió recursos de la Conade y esos recursos los quiso comprobar con facturas", declaró el dirigente, quien señaló que Effy Sánchez podrá hacer uso de todo su derecho a la defensa en el Proceso Penal, en el Reclusorio Norte para ejercer lo que a su derecho convenga.



El titular de Conade señaló que este desvío de recursos no afectó a los seleccionados del tiro con arco en la obtención de resultados, ni el desarrollo de los futuros deportistas de la disciplina.



"Son dos cosas totalmente diferentes, si tú das un recurso, el recurso lo utilizas, lo compruebas y se entrega la comprobación correspondiente, pero imagínate que a ti te dan recursos para tu actividad y tú no los utilizas para ello y metes facturas falsas, más allá del rendimiento o no del atleta es una conducta que no se puede llevar a cabo."

La Conade presentó la denuncia correspondiente ante la PGR en 2017, al igual que como se presentó contra beisbol y atletismo. "Cuando se libra la orden de aprehensión contra atletismo, más o menos por esas fechas, la presidenta de la Federación se ausenta", sentenció Castillo.