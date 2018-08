Con la intención de que la carrera permanezca el último fin de semana de octubre, como en los cuatro años desde el regreso de la máxima categoría, el Autódromo Hermanos Rodríguez será sede en la cita 18 de la campaña (del 25 al 27 de octubre).

Este es el calendario provisional de #F1 para la temporada 2019. pic.twitter.com/ZM0qQXAieY — Mexico Grand Prix (@mexicogp) August 31, 2018

La Fórmula Uno presentó el calendario para la próxima temporada, donde el Gran Premio de México se adelantó una fecha.El Gran Premio de Estados Unidos será después del mexicano, no antes como estaba agendado en los últimos años., algo que no sucedía desde 1963.El calendario tendrá 21 justas, igual que en 2018.Este año, varios pilotos y equipos se quejaron por la cantidad de carreras y con fechas muy pegadas, que no permitían un descanso.La