El técnico de América, Miguel Herrera, duda que Ricardo Ferretti haya conformado la lista de jugadores para los partidos amistosos que sostendrá la selección mexicana ante Uruguay y Estados Unidos.



El “Piojo” recordó que al “Tuca” no le agrada trabajar con jóvenes, por ello, aseguró que el llamado lo hicieron las autoridades de la Federación Mexicana de Futbol con el fin de observar a gente nueva que pueda llegar a la próxima Copa del Mundo.



“A ‘Tuca’ no le gustan los jóvenes, este es un proceso que está manejando la Federación para proyectar quién será el técnico que viene.



‘Tuca’ no será el técnico que viene porque él ya lo dijo, va a los (partidos) moleros pero no será técnico de la selección, pero se está proyectando lo que será el próximo proceso de selección porque viene un cambio natural”, dijo.



Recordó que algunos jugadores ya cumplieron su ciclo en el Tricolor y que es necesario probar a futbolistas que están iniciando su carrera deportiva “tendremos que entender todos los acionados que hoy se tiene que ver a toda esta camada”, agregó.



Sobre la convocatoria de Diego Lainez, Herrera adelantó que sostendrá pláticas constantes con él con la intención de que no pierda piso. Además de Lainez, Edson Álvarez es el otro convocado de América.



Por último, conrmó que para el choque ante Lobos BUAP, Henry Martin y Emanuel Aguilera ocuparán los lugares de los suspendidos Roger Martínez y Bruno Valdez.