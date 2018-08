Usain Bolt debuta en el futbol

El ex atleta jamaicano Usain Bolt disputó hoy en Australia su primer partido de futbol profesional.

El dueño del récord mundial en los 100 y 200 metros ingresó en los minutos finales del partido de pretemporada que su equipo, Central Coast Mariners, jugó ante Central Coast Football, un combinado juvenil.

Con una sonrisa, y vistiendo la camiseta número 95 (en honor a su récord de 9,58 segundos), Bolt ingresó como extremo izquierdo en el minuto 71 de partido, que acabó con victoria por 6-1 para los Mariners. Los seis tantos habían sido anotados ya cuando el astro del atletismo ingresó al campo.

El encuentro se jugó en el estadio del equipo de Bolt en Gosford, unos 80 kilómetros al norte de Sydney. Más de 12.000 personas asistieron al partido y pidieron por el ingreso del sprinter. "We want Bolt" ("Queremos a Bolt") cantaron en varios tramos del duelo.

A moment in sporting history is made. @usainbolt , the footballer, steps onto the pitch in Yellow & Navy. #CCMFC #ALeague pic.twitter.com/3j9ZuEvTsf

Bolt participa de "un periodo indefinido de entrenamiento" con los Mariners, uno de los clubes más pequeños de la A-League de Australia. Su ambición es poder sumarse formalmente al plantel para el comienzo de la temporada en octubre.

Desde que dejó el atletismo, Bolt trabaja para cumplir su sueño de convertirse en futbolista profesional. El jamaicano, reconocido fan del Manchester United, ya participó en los últimos tiempos de entrenamientos con el Borussia Dortmund y otros clubes de Noruega y Sudáfrica.

Enjoyed getting some playing time tonight with the Central Coast Mariners FC. Thanks to all the fans who came out to support. #CCMFC #dontthinklimits #workinprogress pic.twitter.com/NM5pRMVLlf