Están son las películas más esperadas del 2018 2019

LA MONJA

La monja es una historia de una joven monja que se quita la vida en una abadía de clausura en Rumanía, el padre Burke, un sacerdote con un pasado vinculado a los encantamientos, es enviado a investigar por el Vaticano. Arriesgando no solo su propia vida sino también su fe y hasta su alma, el sacerdote se enfrentará a una fuerza maléfica. Del director Corin Hardy disponible en cines a partir del 7 de septiembre del 2018.





ANABELLE 3



Annabelle 3, según se cuenta, la terrorífica muñeca de “El conjuro” vuelve a la carga con una tercera parte para la que ya hay luz verde. La nueva cinta aún no tiene título, pero estará dirigida por Gary Dauberman,se estaría estrenando en cines en el 2019.

Halloween trata de un psicótico Michael Myers vuelve a la gran pantalla, Laurie Strode, que logró escapar de su matanza en la noche de Halloween hace cuatro décadas, llegará a su confrontación final con esta terrorífica figura enmascarada. Es un clásico de terror de 1978 dirigido por John Carpenter, disponible en cines a partir del 19 de octubre del año en curso.





PET SEMATARY



Pet Sematary trata de una familia que cambia de hogar y al hacer esto pierde a su mascota, un gato llamado Church. El cual fue atropellado y su familia, quiere darle un final digno a su fiel mascota. Tras cerciorarse de que verdaderamente está muerto, deciden enterrarlo en un cementerio indio. Pero para sorpresa de la familia, Church regresa misteriosamente del mundo de los muertos y ahora, tiene su mirada maliciosa y desafiante desprende una energía aterradora. Del director Kevin Kolsch se estrena en salas de cine el próximo 19 de abril del 2019.

AVENGERS 4



Avengers 4 es como es conocida la próxima película de los Avengers. Aún no tiene título oficial. Es más, en Marvel Studios solo la llaman Untitled Avengers para no adelantar nada a los fans. Lo único seguro es que NO se llamará Avengers: Infinity War – Part 2, como fue previsto inicialmente. Los directores son Joe y Anthony Russo, disponible en cines en el primer semestre del año 2019.