El cantante colombiano Maluma está siendo requerido últimamente por varios artistas para hacer dueto, tal es el caso de Shakira, con quien ha colaborado en dos de sus temas: Chantaje y Clandestino.También lo hizo con Ricky Martin en el tema Vente Pa' Cá, con Carlos Vives en Ella es mi Fiesta, con Thalía en Desde esa Noche y con Piso 21 en Me Llamas.Ahora toca el turno del trío mexicano Reik para probarse en el reggaetón junto al 'Pretty Boy'.Jesús, Julio, Bibi y Maluma comparten escena en el video de Amigos con Derechos, el más reciente tema de Reik, tras el gran éxito que tuvo Me Niego.En el video de Amigos con Derechos que fue filmado en Miami, Reik y Maluma cuentan la historia de un encuentro en el bar de un casino de un hombre y una mujer que sólo por una noche se disfrutan el uno al otro.Mientras que los cantantes aparecen entre las escenas cantando: “Seamos eternos solo esta noche, yo no te pido que seamos novios, si siendo amigos ya nos damos de todo... Amigos con derechos”.Además del éxito de “Me niego” y del que seguramente será Amigos con Derchos, Reik participó en la composición del tema original de la película Ya veremos, protagonizada por Fernanda Castillo, Mauricio Ochmann, y Emiliano Aramayo, la cual se colocó número 1 en taquilla en México con más de un millón de asistentes.El video de Amigos con Derechos fue lanzado este viernes 31 de agosto: