"Roma" , de Cuarón, agota funciones en la Ciudad de México

Ayer, en menos de una hora, se agotaron los boletos de las cinco funciones especiales programadas de Roma, en el Cine Tonalá de la Ciudad de México.



La proyección, dijeron allegados a la producción, fue un estreno técnico, es decir, para cumplir requisitos que le permita acceder a una posible selección para una competencia internacional.



El lunes la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográcas anunciará los títulos mexicanos inscritos y dos semanas después, las cintas elegidas que buscarán un lugar en la entrega del Oscar y Goya 2019.

