Sin quejas por cuotas voluntarias, luego de inicio escolar: Derechos Humanos

Al cumplirse la primera semana de clases del ciclo escolar 2018-2019 no existe ninguna queja por condicionar el ingreso de algún alumno a clases por no haber cubierto cuota, informó Monserrat Vargas Ruiz, visitadora de la oficina regional de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH).

Durante entrevista, agregó que aunque las cuotas escolares voluntarias las determinan los padres de familia en reuniones donde no hay intervención de docentes y directivos, “lo cierto es que si no tiene en ese momento para cubrir el compromiso económico, la educación no debe ser negada”.

Vargas Ruiz reiteró que hasta hoy no tiene iniciada ninguna queja derivada de las cuotas escolares voluntarias, al dejar claro que la educación básica es para todos y no puede estar sujeta a ningún tipo de contraprestación.

La representante de la comisión pidió también a los padres de familia cumplir con los acuerdos que se toman en asambleas generales donde se determina de qué manera van apoyar en la educación de sus hijos.