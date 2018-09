Las mascotas son parte de nuestra familia en el momento en el que ese cachorro o cachorra llega por primera vez a nuestras vidas, ya sea que los adoptemos o bien que lo hayamos adquirido de manera económica, por eso es importante que tengan su propio espacio y su casita donde puedan descansar, incluso donde resguardarse cuando no estemos en casa y ellos se encuentren en el patio.

A continuación te damos alguna ideas para que puedas construirles su casa de una manera sustentable, económica y así ayudamos al planeta a no generar tantos desechos de plástico que nos pueden servir para ayudar a que otro ser humano se pueda resguardar.

Quizás no se imaginaría usar ese refrigerador que quizá se descompuso hace mucho tiempo y ya no cuentan con la pieza que esta buscando y esta en casa solo robando espacio, esta es una buena idea para adaptarlo para casa de mascota, si tienen varios perros o gatos el refrigerador te puede servir para que todos duerman y tengan hasta compartimientos y no se peleen por el espacio, solo retira la puerta y colocalo de manera horizontal, de esta forma las parrillas podrán ser los separadores, adorne con cobijas y cojines que ya no use.

Si tienes un baúl que ya no utilices este puede servir para que tu felino o peludo disfruten de una larga siesta sin que el sol lo moleste y es muy fácil de hacer solo corta en cualquier parte de los lados un medio circulo y esto servirá como entrada para la nueva casa de tu mascota, decorala a tu gusto y listo.

Si el refrigerador se te hizo una idea loca, no puedes dejar pasar esta idea, si tu monitor de la computadora o de tu antigua televisión ya no funciona, puedes usarlo para hacerle una casa a tu perro de talla pequeña, es muy fácil, solo tienes que llevarlo a que le retiren el vidrio y lo que contenga adentro del monitor y listo una pequeña almohada e incluso una cortinita y tu pequeño será feliz.

Por ultimo le van a terminar de encantar estas ideas y es que esa maleta vieja que quizá te esta ocupando bastante espacio en tu closet podrás hacerla una camita para ese felino que le gusta rasgar los colchones del sillón o para ese inocente gordito de perrito que solo quiere estar acostado disfrutando de lo que sucede alrededor, es muy fácil, compras rellenos de espuma, lo forras con una tela y listo lo pones sobre la maleta y tu mascota amará tanto su cama que olvidará como destruirla.

Que tal esa mesita de noche que ya no tiene puerta o ese buró que le falta una patita y se tambalea, puedes usarlo para que tu mascota disfrute de este nuevo hogar, puedes quitar el resto de las patas, pulir el buró, pintarlo de otro color e incluso puede ponerle el nombre de tu mascota y esta quedará linda y muy cómoda para ese nuevo integrante de la familia.

