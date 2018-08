Causan histeria noticias falsas de robo de niños

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En los últimos días han inundado las redes sociales noticias falsas que afirman que el secuestro y robo de niños ha aumentado en algunas entidades, infundiendo el miedo entre los padres de familia.Los mensajes e imágenes sobre el supuesto robo de niños han estado circulando vía WhatsApp y Facebook, alertando a los padres para no dejar solos a los menores.Sin embargo, las diferentes Fiscalías y autoridades de los estados se han encargado de desmentir y han advertido a la población, a través de comunicados, que no existen denuncias sobre casos de desaparición o rapto de menores en las calles o escuelas.Además de solicitar a los usuarios que antes de compartir cualquier información la corroboren con fuentes oficiales y se abstengan de compartir noticias de fuentes poco confiables, pues sólo generan pánico entre la población.Ante los supuestos difundidos por las noticias falsas, los padres de familia de Celaya e Irapuato temen por la seguridad e integridad de sus niños.“He escuchado casos de gente cercana, por lo que debemos tomar las precauciones necesarias, y si andamos en la calle no perder de vista a nuestros hijos y tomarlos de la mano, y a las autoridades les corresponde estar vigilando las calles”, comentó Lupita Solache, madre de familia.Aseguran ser conscientes de que los contenidos que circulan en Internet pueden ser falsos, pero prefieren ‘no echar en saco roto las recomendaciones y cuidar a los niños, pues cada día se ve más violencia’.“Al final lo que uno ve en Facebook tanto puede ser verdad como puede ser mentira, pero aún así hay que cuidar a nuestros niños y no perderlos de vista porque las cosas suceden en un segundo”, dijo Dulce “N”, otra madre de familia.Ante esta situación en que los padres de familia temen que se lleven a los niños al salir de las escuelas, la Delegación Regional de la Secretaría de Educación de Guanajuato emitirá un comunicado solo en caso de que las Secretarías de Seguridad Ciudadana de los municipios lo soliciten.Padres de familia tanto de preescolar como de primaria, así como maestros, de Irapuato, han manifestado estar alertas ante esta situación.Sin embargo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública irapuatense, el director Samuel Ugalde manifestó que no se cuenta con reportes de robo de menores y se mantienen alertas de publicaciones que se comparten en redes sociales.“No tenemos algún reporte real o alguna situación que nos haga suponer la pérdida o robo de algún infante (...) estamos al pendiente sobre todo de redes sociales, donde observas videos de cómo se llevan a los niños”, dijo.Comentó que la difusión de este tipo de videos puede ocasionar pánico entre la sociedad, sin embargo podrían servir para crear conciencia entre los padres de familia, quienes deben incrementar las medidas de cuidado de sus hijos.Ugalde García emitió recomendaciones para evitar el intento de robo de niños, como mantener la vigilancia constante en espacios públicos, no enviarlos solos a la calle o a comprar cosas, revisar con quien platican a través de su teléfono celular y reportar cualquier anomalía.Pidió a los ciudadanos ser cuidadosos con el contenido que publican en sus redes sociales, como fotografías de los menores o lugares que visitan, pues este tipo de descuidos puede generar riesgo para su familia.