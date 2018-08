Crónica de un linchamiento en Santa Ana Ahuehuepan

Era la tarde del jueves y el ambiente, aún tranquilo. Como un día cualquiera, muchos pobladores de Santa Ana Ahuehuepan regresaban de trabajar y no sabían qué sucedería.

De pronto algo pasó y en la radio se escuchó la voz de una mujer: decía que dos personas habían fallecido en la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan, acusados del supuesto robo de un menor de edad.

Hablaban del asunto, patrullas aparecieron y luego un centenar de personas reunidas. La expectación ya se percibía en el aire.

Policías y carros alrededor del terreno franqueado por cinta amarilla, al centro, un cuerpo cubierto con lona y, en la orilla, una camioneta roja con varios golpes en el parabrisas.

Al preguntar “¿qué pasó?” No faltó quien dijo: “se querían robar un niño”.

Poco a poco la gente contó lo que supuestamente sucedió. Por rumor o porque lo vieron. A esa altura nadie sabía. Horas más tarde, las autoridades descartaron robo de niños en el estado y solicitaron no propagar falsas noticias.

GRUPO DE WHATSAPP

Pobladores narraron que a través de un grupo de WhatsApp les informaron que dos personas intentaron robar a un menor de edad en la comunidad de Pedro María Anaya.

Enseguida, la gente de Santa Ana Ahuehuepan se organizó y decidieron detener a los acusados. Una vez que detuvieron la camioneta en la que viajaban los sospechosos, comenzaron a golpearlos.

Alguien más les roció gasolina y otro les prendió fuego, lo que causó quemaduras de tercer grado en ambas personas.



El hombre falleció en el lugar y la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Regional Tula-Tepeji para recibir atención. Murió mientras intentaban aliviar el dolor que provocaron los golpes y el fuego.

De regreso en Santa Ana Ahuehuepan, cerca del hotel conocido como Amazonas, sobre la carretera Tula-Tepetitlán, policías acordonaron el lugar en espera del Semefo.

Una delgada cinta amarilla marcó el espacio que no atravesaron los pobladores que observaban a los peritos y el cuerpo del hombre de aproximadamente 40 años de edad.

Cerca, un perro se echó con toda la tranquilidad y otro pasó corriendo.

“Ya quedó limpio, ahora hay que levantar el cuerpo”. Un vehículo se acercó al lugar y un grupo de personas colocó una lona alrededor del cadáver para que nadie lo viera.

De inmediato, se escucharon los reclamos y chiflidos, varios furiosos, con teléfono en mano y la cámara encendida, gritaban que no lo taparan, que no merecía consideraciones, que había muerto porque lo merecía, no había arrepentimiento entre los gritos enardecidos.

Un charco de sangre quedó en el lugar en el que murió aquel hombre, solo restaba llevarse el vehículo.

Una grúa amarilla se acercó a remolcar la camioneta y mientras el conductor la enganchaba, la población comenzaba a disiparse.

Las cintas amarillas fueron retiradas y la zona recobró la calma, como si nada hubiera pasado.

En las cercanías, varios soldados hicieron guardia en caso de que algo se saliera de control.

Libre de todo, un señor tomó una cubeta verde y decidió echar agua al lugar donde estaba la mancha de sangre. Así, sin más, se borró el crimen que ahí se perpetró.

Del supuesto infante que se querían robar nada se supo, no hay carpetas de investigación por robo de infantes y, en cambio, sí se abrió una investigación por la muerte de dos personas.

Los comentarios no se hicieron esperar y por ahí se dice que la muerte de estas personas dejó en orfandad a tres hijos.

Las autoridades reiteraron que no se abrió investigación alguna por el robo de menores, no hay casos reales ni denuncias sobre el asunto, reiteraron.

Algunos culpan a aquellos que difundieron información de manera irresponsable sobre el presunto robo de infantes en la región sin que existan casos reales, otros más justifican la barbarie bajo el principio de hacer justicia por mano propia, olvidando por completo el estado de derecho.