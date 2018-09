Exigen empresarios y políticos cuentas claras en compra-venta de terrenos a Sky Plus

“Los parqueros normalmente son los promotores de las inversiones, complementan el esfuerzo que hace la Subsecretaría de Atracción de Inversiones y el del Gobierno del Estado para atraerlas, y creo que en el caso de Sky Plus no tiene expertos”, expuso.



“Por supuesto que sí (denunciaremos) y no solamente a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), vamos a buscar otros mecanismos desde lo Federal y lo local para revisar minuciosamente esa compra-venta que es a todas luces irregular y que continúa con la línea del gobierno de Miguel Márquez de tráfico de influencias, hacer negocios al amparo del poder.



“Vamos a poner el dedo en la llaga, revisar también lo de (compra de terrenos para la planta) Toyota y todo lo que se tenga que revisar de la Administración que termina”, declaró el líder de Morena.



“Es evidente que hay una irregularidad, precios muy bajos de la tierras que luego se revenden y se hace un negocio redondo para el particular en perjuicio del gobierno y del pueblo de Guanajuato”, anotó.



“Cuando se habla de recursos públicos y se da la intervención del Gobierno existen personas capacitadas para generar una transacción que beneficie a Guanajuato y no a un grupo de empresarios.



“Estamos en la revisión para hacer las correspondientes denuncias ante la ASEG y las instituciones que correspondan, una de las prioridades del Partido Verde en estos tres años será la denuncia, el Partido Verde se va a convertir en un acompañante de las denuncias ciudadanas, y en todas las aquellas que haya elementos para que no olvidemos la corrupción y los malos gobiernos en Guanajuato”, opinó.



“Le quedan a deber a Guanajuato en seguridad y transparencia, y este caso es uno más. Es algo no transparente, al estar tan cuestionado forzosamente hay situaciones que tienen que revisarse”, concluyó.



“No lo creo. Hay está la infraestructura que ha hecho el gobierno del estado. La transformación de Guanajuato es lo que habla. No, aquí componendas de ninguna especie. La visión del gobierno trasciende el sexenio.



"Tiene que ser una visión a largo plazo y para poder lograrlo hay que aliarse con las personas con las que puede uno colaborar. Sinceramente creo que se están viendo cosas que no son las adecuadas”, subrayó Quirós.



“En 157 pesos metro cuadrado fue en el que se vendió. Se hizo un acuerdo con la empresa. El acuerdo fue que para tener un parque con altas especificaciones, se tenía que hacer una inversión como la que tiene Puerto Interior, no como la de los parques Industriales, que cuentan con avenidas de asfalto e instalaciones eléctricas aéreas.



En este parque se tuvo que invertir en avenidas de concreto hidráulico e instalaciones subterráneas que es mucho más costoso para un parque industrial. Eso fue el acuerdo de mutua colaboración”.



“La parte fiscal es una cosa que les corresponde a las empresas. La empresa sí tiene todos los soportes para el tema aeronáutico. Tiene una serie de inversiones en el tema de helicópteros y en el tema de fabricación de drones.



“La empresa ya está iniciando para septiembre la construcción de las primeras naves para efecto de tener el atractivo de promocionar el parque”, dice el director del GPI.



“El propio gobierno de Estados Unidos hacen acuerdos con ellos y eso garantiza que la empresa tiene suficiente expertiz (especialidad) en la promoción de lo que es el tema aeronáutico”.



“No, no, no. Lo digo, de manera clara y tajante, que no hay nada y que tengo la conciencia tranquila. Todo esto trae desarrollo. Insisto, esto fue una decisión técnica que hicieron y que tomaron en el puerto Interior”.



“Al final del día lo que queremos es que haya espacio, precisamente para los chavos que están estudiando en el Politécnico Nacional y en algunas otras instituciones educativas, para que tengan aquí empresas aeroespaciales y no tengan que irse a Sonora, a Baja California o a Querétaro, sino que a aquí las tengan y esa es la función primordial”.

