Reforma ‘anti-popote’ no resuelve el problema, asegura Gentileza

“Esta modificación legal es un parche político ante la gravedad del problema ambiental”, dijo una de las directoras y fundadoras, Valentina Tavares. Añadió que “la contaminación no puede pensarse de forma institucional y política, al pretender reducir este tipo de residuos con campañas de concientización únicamente”.



“Es nuestro segundo acercamiento con la sexagésima tercera legislatura. El primero fue para presentar las propuestas de la campaña #CulturaDeMovilidadSostenible, que se puso a disposición de las y los diputados de la Comisión respectiva; y esta iniciativa #AdiósPlástico, es la segunda propuesta que presentamos, dándosele un trámite completamente distinto”, explicó Alejandro Domínguez, otro de los directores y fundadores de GENTILEZA.

A través de un video difundido en redes sociales, la Asociación Civil capitalina, GENTILEZA A.C., manifestó que la reforma a la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato, propuesta por el PVEM, a fin de inhibir el uso de popotes, bolsas de plástico y materiales similares no biodegradables, es un muy pequeño paso que no resuelve ningún problema derivado de la contaminación y afectación al Medio Ambiente.Las y los integrantes de la organización, mencionaron que, al no estar armonizada la redacción de las fracciones adicionadas con el texto normativo vigente; y por el otro lado, no contemplar un trabajo conjunto de la academia, sociedad civil organizada, productores y gobierno; existir ambigüedad en lo reformado y de forma abierta no da obligaciones al gobierno, consumidores, servicios o fabricantes; y limitarse al uso y no contemplar la fabricación de plásticos de un sólo uso no biodegradables.Finalmente, Regina Mercado, también integrante de las directoras y fundadoras de la organización, lamentó la respuesta negativa. Sin embargo, mencionó que, seguirán acerándose a la próxima Asamblea, esperando que los procesos de participación ciudadana