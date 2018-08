Identifica gobierno personas que difunden informaciones falsas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El gobierno de Hidalgo detectó aquellas personas que se dedican a difundir vía redes sociales informaciones que no son ciertas, luego de las falsas noticias sobre bandas de robaniños y las personas linchadas en Puebla y en este estado., declaró.Durante entrevista con un medio de comunicación nacional esta mañana, el titular de la política interna del estado subrayó que no hay ninguna denuncia por el robo de niños en la entidad.por lo que la autoridad estatal hizo un llamado a la sociedad en general para no creer en estos falsos rumores.