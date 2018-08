‘Apadrina’ Gobierno a empresa

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Gobierno de Guanajuato regaló un negocio de cientos de millones de pesos a la empresa Sky Plus para construir un parque aeroespacial.Le vendió a precio de ganga 785 mil metros cuadrados, le construyó un puente exclusivo y le daría acceso al Aeropuerto del Bajío, un privilegio que nadie más tiene.La venta de los terrenos ubicados entre Guanajuato Puerto Interior y el aeropuerto se concretó en diciembre 2014, a 156 pesos por metro cuadrado.La oferta nunca se subastó y el trato se hizo de palabra porque cuando se decidió la venta y el precio Sky Plus todavía no estaba constituida legalmente como empresa.El mismo año propiedades aledañas se vendían a un precio superior a los 500 pesos por metro. En ese monto la venta habría alcanzado 392 millones 500 mil pesos y el Estado ganado 270 millones de pesos más.Por la venta el Gobierno estatal sólo logró 122 millones 746 mil 502 pesos y de este monto su ingreso neto fue de 66 millones, ya que en 2016 invirtió casi 56 millones de pesos para construirle un puente exclusivo a la empresa.Con los beneficios obtenidos Sky Plus tiene armado un gran negocio.Actualmente los terrenos en Puerto Interior rondan de mil a 3 mil pesos por metro cuadrado.con el beneficio gratuito de toda la infraestructura de acceso y el puente regalado por el Gobierno.El portal Zona Franca dio a conocer que la empresa está ligada al dueño de Grupo Seguritech, Ariel Zeev Picker Schatz, que vendió a Gobierno de Estado en 2,700 millones de pesos el programa de seguridad Escudo, que tuvo dudosos resultados, dado el incremento en la criminalidad.En un comunicado el Gobierno del Estado aseguró queDetalló que Sky Plus es un parque aeroespacial con 67 hectáreas disponibles para recibir empresas del sector aeroespacial, logístico y manufacturero, que con 20 millones de dólares de inversión directa atraerá al estado 190 millones de dólares y generará mas de 7,000 empleos directos e indirectos.