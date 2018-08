“Al final del día lo que queremos es que haya espacio, precisamente para los chavos que están estudiando en el Politécnico Nacional y en algunas otras instituciones educativas, para que tengan aquí empresas aeroespaciales y no tengan que irse a Sonora, a Baja California o a Querétaro, sino que a aquí las tengan y esa es la función primordial”.



“No lo creo. Hay está la infraestructura que ha hecho el Gobierno del Estado. La transformación de Guanajuato es lo habla. No aquí componendas de ninguna especie. La visión del Gobierno trasciende el sexenio.

Tiene ser una visión a largo plazo y para poder lograrlo hay que aliarse con las personas con las que puede uno colaborar. Sinceramente creo que se están viendo cosas que no son las adecuadas”, subrayó Quiroz.



“En 156 pesos metro cuadrado fue en el que se vendió. Se hizo un acuerdo con la empresa. El acuerdo fue que para tener un parque con altas especificaciones se tenía que hacer una inversión como la que tiene Puerto Interior, no como la de los parques Industriales, que cuentan con avenidas de asfalto y instalaciones eléctricas aéreas.

En este parque se tuvo que invertir en avenidas de concreto hidráulico e instalaciones subterráneas que es mucho más costoso para un parque industrial. Eso fue el acuerdo de mutua colaboración”.



“La parte fiscal es una cosa que les corresponde a las empresas. La empresa sí tiene todos los soportes para el tema aeronáutico. Tiene una serie de inversiones en el tema de helicópteros y en el tema de fabricación de drones.

En eso hemos estado trabajando y creemos que va por buen camino la promoción. La empresa ya terminó toda la obra bajo las especificaciones que se requieren en Puerto Interior.

“La empresa ya está iniciando para septiembre la construcción de las primeras naves para efecto de tener el atractivo de promocionar el parque”, dice el director del GPI.



"La respuesta te la va a dar el Gobierno del Estado y te la va a dar Puerto Interior", dijo el Alcalde cuando se le preguntó si el gobierno estatal verdaderamente no tenía condiciones para impulsar por su cuenta este proyecto.

