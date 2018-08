VIDEO. Joven viaja pegado al techo del Tren Ligero

El fin de mes y la saturación en el Tren Ligero provocó que un joven decidiera viajar arriba de otros usuarios para poder llegar a su trabajo y no ser despedido.



En redes sociales fue publicado un video donde se muestra a un joven que viaja pegado al techo del vagón, mientras que Edmundo Padilla explica que el hombre se tuvo que subir a los tubos para poder llegar a su lugar de trabajo.



El testigo contó a EL UNIVERSAL que a las 8:15 horas el Tren Ligero llegó a la estación La Noria, donde el joven les dijo a los pasajeros que llevaba una hora esperando para subir al transporte y que si no llegaba a su trabajo, lo iban a despedir.



Entonces la gente le quitó su mochila y la metieron al vagón, “luego lo subieron a él arriba en el pasamanos”. Edmundo sacó su celular e inició una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook porque le pareció muy gracioso lo que sucedía, “qué buena onda los del tren que ayudaron al chavo”, dice.



La reacción de la gente, como aparece en la grabación, fue de sorpresa: “Los pasajeros iban riendo. La verdad creo que sintieron pena o nostalgia, le ayudaron a subir a los pasamanos porque dijo que lo iban a correr si no llegaba temprano. Otros también se molestaron”.



Edmundo asegura que el joven viajó en la misma posición al menos cuatro estaciones porque en Huipulco él se bajó y el pasajero seguía colgado.

Ya no quepo en el Tren Ligero, pues me subo estilo spiderman



Video Ed Darrell pic.twitter.com/1vQX0F7Eac — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) 30 de agosto de 2018

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Llamada de atención. Ante los hechos suscitados, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) tomó nota de lo acontecido e informó a la autoridad correspondiente sobre el caso y dio a conocer que este tipo de conductas no son ni serán toleradas dentro de las instalaciones del sistema de transporte, por lo que se hizo el reporte correspondiente a los elementos de seguridad del propio servicio para evitar, en la medida de lo posible, este tipo de conductas por parte de los usuarios.El STE hizo un llamado a los pasajeros a que no incurran en este tipo de actitudes que ponen en riesgo su seguridad y la de los demás usuarios, ya que todo tipo de abusos será sancionado por la autoridad.Asimismo se pidió a la ciudadanía usuaria que cuando acontezca este tipo de conductas informe a los elementos de seguridad asignados en las terminales y estaciones del transporte, de esta manera se garantiza el servicio y un transporte ecfiiente.