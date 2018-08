CONFIRMADO 

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Estado es muy mal empresario, dice el gobernador Miguel Márquez Márquez, y ni para qué contradecirlo, pero qué tal para que con bienes públicos se hagan negocios privados.No se ocupa mucha memoria para hallar ejemplos de negocios privados que han surgido a costa de bienes públicos, ahí está el Libramiento Silao, que construye Grupo México y administrará por 30 años.El otro es el parque aeroespacial Sky Plus, y es que quién no va a querer invertir si te venden terrenos a precio de ganga, te facilitan permisos, te construyen un puente a la medida y además te dan acceso exclusivo al aeropuerto, así cualquiera.Todas esas facilidades por menos de lo que el Gobierno pagó en 2009 por los terrenos para la fallida refinería en Salamanca, que en su tiempo costaron unos 160 pesos el metro cuadrado.Ayer al gobernador Miguel Márquez Márquez le cantaron las golondrinas, anda en su gira de despedida y ayer tocó en Romita; ahí estuvieron alcaldes de varios municipios del estado, entre ellos Juventino López Ayala de Purísima e Ysmael López García de San Francisco del Rincón.El Gobernador deja el cargo el 26 de septiembre, por eso está aprovechando sus últimos días para hacer una especie de informes regionales en los que detalla todo lo que hizo en su Gobierno y para dar las gracias a los guanajuatenses. Ayer en Romita le llevaron mariachi y banda.Dos veces el Gobernador pidió que el mariachi le cantara “Un puño de tierra”, dijo que nada más eso se iba llevar, y seguramente tiene de dónde escoger, principalmente de las obras que están en proceso como el Libramiento Silao y el de Purísima.La despedida también fue para parte de su gabinete, para algunos de los colaboradores que definitivamente están fuera del gabinete del gobernador electo Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, como Juan Ignacio Martín Solís de Finanzas y Arturo Durán Miranda de Obra Pública, pidió aplausos pues siempre los trajo a raya, dijo, para que dieran resultados.Como en cada gira de trabajo, ayer en Romita no fue la excepción y al Gobernador le hicieron muchas peticiones pero ahora ya no hizo compromisos, no le da tiempo, aseguró, pero avisó que ya el gobernador electo Diego Sinhue está al tanto de las necesidades de Guanajuato, todo seguirá igual y él dará continuidad a sus proyectos.El próximo martes el alcalde Héctor López Santillana rendirá su tercer informe de Gobierno de su primer trienio y por ese motivo en redes sociales circula un video en el que habla del trabajo que ha hecho al frente de la ciudad más grande del estado.Pero hay una imagen que llama la atención: al final del video aparece una animación de un estadio, muy similar al diseño que circuló hace meses como una propuesta para el nuevo estadio que se pretende construir en León.En el Municipio aclararan que sólo se trata de un “concepto” y que tampoco es que quieran presumir el próximo estadio como un logro de esta Administración, y tienen toda la razón pues la participación gubernamental en todo caso viene del Estado que pagó los terrenos para luego venderlos al Grupo Pachuca, la inversión será privada, por lo que esta no es una medalla que se puedan colgar.Esta semana el secretario de Gobierno Gustavo Rodríguez Junquera recibió un reconocimiento del Colegio Estatal de Mediadores A.C., que preside el abogado Luis Ernesto Gutiérrez Alcalá.El reconocimiento es por su servicio y su compromiso con la sociedad a lo largo de su trayectoria como servidor público, y también por el trabajo que ha llevado a cabo en materia de derechos humanos.La gira del gobernador Miguel Márquez Márquez ayer por Romita coincidió con el cumpleaños del alcalde de ese municipio, Luis Ernesto Ramírez Rodríguez, a quien llevaron un pastel al concluir el evento; pronto otros alcaldes que asistieron a la gira se unieron el festejo y siguieron la tradición de exigir la ‘mordida’.