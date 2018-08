Somos negativos por mera evolución 

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Al parecer, existe una razón que explica el por qué somos tan morbosos, tan puntillosos, tan explayantes… en los acontecimientos negativos. Y es por mera supervivencia. Me explico: desde tiempos inmemoriales, el cerebro del hombre se condicionó a ver más los peligros que otra cosa. Si un árbol tiene muchas manzanas y una serpiente, el hombre que sobreviva es aquél que vio la serpiente por sobre todas las manzanas.Y eso ha perdurado en cada uno de nosotros, incluso, cuando la serpiente sea menos peligrosa y las manzanas aún más atractivas. Nos es más fácil ver la piedra en el camino (problemas con el tráfico, un mini mensaje de Whatsapp en un tono cortante, un comentario frío) que las flores y paisajes del trayecto entero (un buenos días, la gente a salvo, la vida fluye…)Sé de muchos periodistas que se quejan del número de entradas que obtiene un chisme truculento cualquiera y las pocas visitas que tiene un reportaje que no marque una desgracia. Luego nos preguntamos el por qué no dormimos tranquilos.Pero los instintos no son invencibles y ciertamente las culturas que han disminuido el culto al morbo han tenido una estrategia: aplicar la madurez al primer impulso. Y no por ser mejores que otros, sino por tener más paz cada día.Tampoco es cuestión de ir por la vida sin casco y sin mesura, sino que hace falta madurez para discernir si un problema es lo suficientemente grande para que sea el protagonista de la historia. No es cuestión de cerrar los ojos y fingir una estupidez infantil, sino que es cuestión de marcar una línea sobre lo que vale la pena compartir y lo que no.Otro instinto de supervivencia, el más cruel de la civilización actual, es culpar a las víctimas de sus desgracias. Decir aquello de: “Eso le pasó porque se equivocó”. Pon una mujer, un migrante, un desconocido y júntalo con la peor de las acciones. Pensar que eso nos puede pasar es abrumador. Todos queremos seguir durmiendo nuestras 7 horas, así que, por instinto, vemos el desliz de esa persona, la culpamos y nos sentamos tan tranquilos pensando que nosotros no estaremos en su misma situación. Pero la vida pasa, y las circunstancias cambian. Cuando no estamos en el sitio de jueces, somos unas víctimas, que miran incrédulos cómo una sociedad puede hacer oídos sordos a su llanto.Aquí también se puede aplicar un poco de madurez (o empatía) a la ecuación. Ayudar a la víctima no hará que los peligros disminuyan, sino que nos creará un sentimiento de pertenencia, de comunidad. Disminuirá el temor pensando que no estamos solos. Y aumentará nuestro sentido si pensamos que podemos ayudar y cambiar, aunque sea un poco, la realidad del otro.En ambos casos, estos instintos que mantuvieron vivos a nuestros antepasados, ahora nos hunden en enfermedades del siglo XXI de una sociedad acomodada: estrés, insomnio y apatía. Algo simpático, ya que, en muchos casos, un poco de determinación y autocrítica de nuestra actitud diaria, aunado a toneladas de empatía con nuestros compañeros de vida, podría ayudar un tanto a superar nuestra manía de vernos al ombligo mientras nos sentimos miserables. Nos convertimos en nuestra propia serpiente en un árbol lleno de manzanas.