El reconocido traumatólogo Gerardo Gabriel Macías fue asesinado en un lugar solitario y sin cámaras de seguridad

Las calles donde sucedió el atroz crimen,Gran parte de ellos salen de sus hogares desde temprano y vuelven en la noche, los que se quedan en casa no salen si no tienen necesidad.Desde la calleno hay un solo comercio y las casas que son habitadas no cuentan con cámaras de vigilancia.sólo existen la declaración de su acompañante y tres testigos que estaban laborando en una antena de telecomunicaciones.El doctor iba de copiloto en un auto Spark rojo y llegó junto a su acompañante a un comercio ubicado en Morelos y calle Campestre Ceiba.Según informaron autoridades ministeriales, llegaron al comercio, peroFamiliares han exigido respeto a su dolor y según lo que declararon a los ministeriales, no sabían que el doctor haya sido víctima de alguna amenaza o problema con alguien.Esa tarde, el reconocido traumatólogo esperó a su acompañante en el vehículo, quien le dijo que no tardaría.Escasos minutos después,No le bastó un disparo,Tras los disparos, su acompañante salió del lugar al que había llegado, vio al doctor herido y llamó al 911.La pronta reacción de los policías no fue suficiente para encontrar a los responsables.Los asesinos pudieron haber huido con rumbo a la salida León-Lagos o hacia San Juan Bosco, pero municipales no los detectaron.La muerte del especialista causó conmoción entre el gremio médico, sus familiares hicieron saber lo dolidos que estaban con el crimen a través de las redes sociales.Han preferido mantenerse al margen y dejar a las autoridades hacer la investigación.