Ventas en línea no afectan exportaciones de calzado

“Sapica se está acoplando a las nuevas tendencias y las maneras digitales de vender”, explicó Raúl Hörner Luna, presidente del Salón de la Piel y el Calzado (Sapica).

El incremento del comercio en línea no afecta las exposiciones de calzado; ambas plataformas se complementan.Las ventas en línea no reducen la visita a exposiciones especializadas, la relación directa con el producto no la sustituye el comercio en línea, coincidieron especialistas consultados.Detalló que tanto el consumidor tradicional, como el que vende en sitios de internet acude a Sapica para conseguir el producto, combinando las dos formas de venta.

“El trato de compra sigue siendo directo, el comprador que quiere vender en internet acude aquí”.



“Había un fenómeno de los paseantes, eso hacía mas ruido, en términos reales la estadística muestra consistencia en la cantidad de visitantes. Las marejadas que hacían volumen en los pasillos estaban relacionadas con visitantes, no con compradores”.



“El control del acceso ha cambiado, anteriormente entraba todo aquel que así lo quisiera, estuviera interesada o no, en comprar”.



“Las e-commerce vamos a migrar a ser un complemento, nunca vas a sustituir el poder ver físicamente el producto”, advirtió el especialista.



“El e-commerce está enfocado a la venta individual de productos al menudeo, el cliente que entra a las plataformas de compra en un 90% está buscando un producto unitario”.



De las grandes marcas expuestas en Sapica el 60%, cuentan con venta en línea entre ellas Flexi expresó el directivo. “Hay pocos obstáculos para vender en línea, es captar un mercado nuevo”.

Con relación a la cantidad de visitantes, el titular de la feria precisó que el acceso se limitó a personas interesadas en hacer negocio, lo que genera una percepción de menos gente.En este sentido refirió que la cantidad de visitantes no ha variado, hay una concentración en el tipo de clientes, los comercializadores de ahora son más grandes.La venta en línea es un complemento de las ferias de calzado, señaló Francisco Alatorre, director de Moda en Mercado Libre.De ahí que la marca que representa, se interese en promover entre los zapateros la creación de sitios para venta en línea.En México el ingreso en moda es del 5% de venta en línea, el reto en este tema sigue siendo la confiabilidad de la gente.