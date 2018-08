Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Me llena de alegría y me compromete porque es un ejemplo inalcanzable el de Ibargüengoitia, el gran autor humorístico de México”, dijo Juan Villoro, al recibir el premio que le otorgó la Universidad de Guanajuato.Juan Villoro Ruiz, escritor y periodista, fue elegido, de manera unánime, por el jurado que decidió que la primera entrega del premio Jorge Ibargüengoitia a la Literatura fuera para él, en el marco de la 60 Feria del Libro.La Alhóndiga de Granaditas recibe, desde ayer, a diferentes casas editoriales y apasionados de la lectura, durante la fiesta de los libros que promueve la UG y que permanecerá hasta el 9 de septiembre.El rector de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino, resaltó la importancia del premio el cual es también un homenaje al escritor guanajuatense por su contribución a la literatura mexicana.“Sin su obra quizás Guanajuato no sería lo que es hoy; Guanajuato es lo que es y quizás es lo que Jorge Ibargüengoitia describió, narró, satirizó y hasta imaginó”, dijo el rector.Destacó además la habilidad del escritor guanajuatense y de Juan Villoro por su versatilidad literaria.“La decisión del jurado fue unánime, porque un premio que lleve el nombre de Jorge Ibargüengoitia, que sea de literatura, que sea otorgado por la UG, no creo que haya nadie que dudara que el primer nombre que se nos ocurrió fue el Juan Villoro”, dijo Jorge Fernández, integrante del jurado.Al recibir el primer premio Jorge Ibargüengoitia, Juan Villoro dio lectura al texto de su autoría “El retablo de las maravillas”, a manera de discurso.Ante el público el escritor, originario de la Ciudad de México, abordó la vida y obra del creador de “Cuévano”, Ibargüengoitia, desde sus inicios con su primera novela para teatro, hasta su etapa como articulista del periódico Excélsior.“Ha sido uno de los autores más leídos del país, su voz parece venir de una tertulia donde la gente se relaja y dice con ingenio lo que en verdad piensa de los demás”, dijo del guanajuatense.El escritor de “El Testigo”, contó las diferentes ocasiones en las que ha escrito sobre el inventor de “Cuévano” o sus obras literarias, con la intención de resaltar a “uno de los principales escritores mexicanos”.“En mi más reciente libro de ensayos “La Utilidad del Deseo”, Ibargüengoitia ocupa un extenso apartado, nada de esto me convierte en autoridad ni en especialista, sencillamente he tratado de dejar constancia de mi pasión por un autor que ha marcado mi vida”.“Nadie puede estar orgulloso de lo que escribe, pero si puede estarlo de lo que admira, es en mi condición de ‘fan fatale’ y vacilante discípulo del maestro Ibargüengoitia que acepto un reconocimiento que sin duda me excede”, añadió.En la entrega también se contó con la participación de Joaquín Diez Canedo Flores, director general de publicaciones y fomento editorial, en representación del rector de la UNAM; Juan Alcocer Flores, director general del instituto estatal de la cultura; Sara Julsrud López, directora de extensión cultural de la universidad; Elva Margarita Sánchez, titular del programa editorial universitario.