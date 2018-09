La vida brinda muchas sorpresas y para muestra un botón.

Vilma Wong, una enfermera del Hospital Infantil Lucile Packard de California, en Estados Unidos, vivió una experiencia inigualable cuando se dio cuenta que un nuevo compañero de trabajo había estado bajo su cuidado 30 años atrás en la unidad de cuidados intensivos de bebés prematuros.

El nuevo médico especializado en neurología infantil, Brandon Seminatore, había estado en dicho hospital, ya que fue un bebé prematuro y para su sorpresa, la enfermera que la atendió en esa ocasión logró reconocerlo.

La mujer investigó en los archivos el caso que había atendido hace 30 años y encontró que el nombre y apellido de su nuevo compañero eran el mismo.

"Fue en ese momento en que sospeché, porque me acordaba haber sido la enfermera de un bebé con ese mismo nombre. Le pregunté si su padre era policía y hubo un largo silencio. Ahí me preguntó si yo era Vilma", declaró la enfermera al diario The Independent.