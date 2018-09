Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La novia del futbolista Cristiano Ronaldo Georgina Rodríguez es la más odiada y no por ser la pareja de uno de los futbolistas más cotizados, sino porque todo este tiempo había tratado de ocultar a su familia porque no pertenecen a una clase social privilegiada.A través del portal de TvNotas se dio a conocer que medios españoles publicaron que la familia paterna de la modelo argentina dio a conocer que han sido olvidados por la pareja del futbolista, y que incluso su abuela, de 82 años, y su padre enfermo, viven en abandono y sin ningún tipo de atención y/o apoyo de Georgina Rodríguez.“Yo creo que se avergüenza de nosotros. Yo no vivo la vida de lujo que lleva ella. Apenas puedo mantenerme con 800 euros y me hago cargo de mi madre, pero jamás le he pedido dinero a nadie, aunque ella esté con quien está”, comentó su tío Jesús.“Está muy enferma y se siente abandonada, ya que su nieta nunca responde a sus llamadas”, comentó.De acuerdo con el mismo portal, el abandono de Georgina se extiende hasta el olvido de su padre, quien vive en Argentina y se encuentra gravemente enfermo después de haber sufrido un icturs (obstrucción de un vaso sanguíneo cerebral), razón que lo tiene hospitalizado en Buenos Aires.