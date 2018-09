Los eventos de septiembre en León para dar el 'Grito'

Miércoles 5

El Consorcio

Jueves 6

Ricardo O'Farrill

Sábado 8

Creedence Clearwater Revisited

Sábado 8

Juntos por última vez

Martes 18

¡A Vivir!

Sábado 22

Rock You Fest!

Lunes 24

Alberto Cortez

Martes 25

Los Polinesios

Miércoles 26

Carlos Ballarta y Coco Celis

Viernes 28

Tributo a Caifanes y Jaguares

Sábado 29

Rockstars!

Sábado 29

Perlaggio Music Festival

Teatro Manuel Doblado / 8 de la noche / $480 a $830Amaya Uranga, Iñaki Uranga, Carlos Zubiaga y Estíbaliz Uranga, presentarán el tour Cantar contigo. Con las joyas musicales como “Tómame o déjame”, “El vendedor”, “Secretaria”, “Desde que tú te has ido”, “Amor de hombre”, “Dónde estás corazón” “Le llamaban loca”, entre otros temas, pretenden tocar el corazón con su peculiar estilo.Teatro Manuel Doblado / 9 de la noche / $311 a $725León es el sitio elegido por el standopero para arrancar su tour Ciudadano mexicano. El consentido de Comedy Central dará cátedra de lo mejor que sabe hacer, con una tanda de chistes de la cotidianidad y situaciones que vive el país. Hablará también de su participación en el cine mexicano y su proyecto Ñam, Ñam.Poliforum / 9 de la noche / $600 a $1,600Buenas noticias para los fans pues la banda decidió abrir una fecha a todo el público de León. Quienes no puedan asistir al Congreso Veterinario, podrán hacerlo en esta fecha especial. Hace más de 10 años que la banda no visitaba la ciudad, por lo que este acontecimiento tenía que ser algo que todo el mundo pudiera ver. A lo largo de su historia, Creedence ha sufrido cambios en su alineación, actualmente está integrada por Doug Cliford, Stu Cook, Kurt Griffey, Steve 'The Captain' Gunner y Dan McGuinness.Velaria de la Feria / 8:30 de la noche / $460 a $2,875Angélica María, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez y Cesar Costa, Los Grandes del Rock and Roll, iniciaron su gira de despedida Juntos por última vez, para recordar porqué son emblema de la época que tomó fuerza desde la década de los 60. Con canciones como “La Plaga”, “Eddy Eddy”, “Tu cabeza en mi hombro”, "A donde va nuestro amor”, serán el marco de una histórica.Teatro Manuel Doblado / 8 de la noche / $480 a $730El espectáculo de Odin Dupeyron reflexiona sobre el modo en que vemos y vivimos la vida. Invita a redescubrir la existencia, empezar a vivirla de verdad, y que el verdadero problema no es que la vida se acabe, sino que se empieza a a vivir demasiado tarde.Velaria de la Feria / 7 de la tarde / $200Más de 70 músicos interpretando temas de Queen, Pink Floyd, The Beatles, Journey y muchos más, en un formato sinfónico con la participación de la Banda Sinfónica del Estado de Guanajuato. Además habrá dos homenajes, uno a Janis Joplin por Kosmic Blues de la CDMX, y a AC/DC por Los Malvinos desde Monterrey.Teatro Manuel Doblado / 8:30 de la noche / $920 a $1,840.Después de cinco años de su última visita a la ciudad, el argentino presentará Un Corazón sin distancia, nombre de la gira con la que regresa a muchos sitios que no había visitado. Al piano lo acompañará Fernando Badia. Cortez es uno de los artistas más influyentes de su época, estudió Derecho y Ciencias Sociales, para después dedicarse enteramente a la música. Actualmente radica en España, desde donde prepara el repertorio con temas como “No soy de aquí”, “Callejero”, “Castillos en el aire”, “Camina siempre adelante”, entre otras.Poliforum / 12 y 4 de la tarde / $1,500 a $550Rafa, Karen y Leslie traerán su mundo Polinesio. En los últimos años, sus seguidores han crecido a más de 20 millones, y para mostrar de qué van sus contenidos realizan una gira por todo el país. Su historia comenzó hace seis años cuando subieron a internet un video de una de las bromas que solían hacer en familia. Su nombre se lo deben a su abuelo, un polinesio orgulloso de su origen. Los chicos suben un video nuevo en cada uno de sus cinco canales, no hablan de política, sólo de asuntos que promueven unión familiar y valores.Teatro María Greever / 9 de la noche / $515 a $345 pesos.Los standoperos presentan “Un Show Normal”. Por primera vez en el recinto, proporcionarán los chistes más intensos del planeta. La dinámica será la siguiente: un show de comedia en conjunto, no al mismo tiempo, sino por turnos, primero uno y luego otro, hasta el fin de los días.Hongo Bar / 9 de la noche / $200 a $250Desde que Jaguares tomó un receso de los escenarios, César 'El Vampiro' López, se ha dedicado a homenajear a la banda que lo regresó a escena. Han sido muchas las visitas del guitarrista, por lo que promete replicar el éxito con las rolas más conocidas de ambas bandas como “Mátenme porque me muero”, “Viento”, “La célula que explota”.Domo de la Feria / 9 de la noche / $650 a mil 150 pesosLa gira Rockstars! está integrado por Fran Cosmo, quien comenzó su carrera como cantante en el grupo Boston; Kevin Chalfant de Journey; Bill Champlin de Chicago y John Elefante de Kansas. Aunque su gira se anunció a mediados de junio, decidieron mover fechas y presentar otro concepto, sin perder la esencia que consiste en interpretar los éxitos de cada una de las bandas.Velaria de la Feria / 3 de la tarde / $450 a $250Jessica Audiffred (en la foto), Diego Miranda, Kill the Clowns, Zimmer Man, Paris So, Avalon&Gomez, Marisol, Tom&Collins y Le Twins, son el lineup de este festival electrónico. El festival estará dedicado a la memoria de Eduardo Lara, socio fundador de Perlaggio Music Festival, hombre soñador, dedicado y sin miedo a los retos.