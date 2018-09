Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El cantante Cristian Castro volvió a desatar los comentarios de los cibernautas, quienes han señalado que con su nuevo look para homenajear a El Divo de Juárez, sólo terminó pareciéndose al astrólogo Walter Mercado o incluso a su padre, Manuel 'El Loco' Valdés.De acuerdo con los portales de, mns y Los 40, el cambio del cantante fue parte de la presentación que el cantante hizo el pasado 24 de agosto, de su álbum ' Mi tributo a Juan Gabriel', unos días antes del aniversario de la muerte de El Divo de Juárez.Con este lanzamiento, el cantante mexicano estrenó el primer sencillo 'He venido a pedirte perdón', que se acompaña de un video inspirado en los años 70 y las discotecas.Algunos de los temas que aparecen en el resto de la producción que cuenta con 12 temas, son: Siempre en mi mente, Adiós Amor, Te vas, Yo no Nací para Amar, Abrázame Muy Fuerte, y Te Sigo Amando.Juan Gabriel falleció un 28 de agosto pero del 2016, cuando tenía 66 años. Sus familiares reportaron que el Divo de Juárez murió a causa de un infarto, en Santa Mónica, California, cuando desarrollaba su gira 'México es Todo'.Sigue leyendo: